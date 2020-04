Spitalul Judetean Focsani vrea sa angajeze aproape 140 de persoane

Ziare.

"Au fost analizate nevoile vis-a-vis de resursa umana a SJU Focsani. S-a facut un necesar care a fost adoptat ca hotarare in Comitetul Director, motiv pentru care de marti, au fost afisate pe site-ul institutiei numarul de posturi de medici, asistenti medicali si alt personal auxiliar, urmand ca pana la sfarsitul saptamanii sa se depuna dosarele online.In ziua de sambata, comisiile de specialitate desemnate vor face selectia dosarelor si ne dorim ca de saptamana viitoare, de luni, deja cei care au fost selectati, sa vina sa fie instruiti si sa semneze contractele pentru o perioada determinata, pana la 20 septembrie, conform legislatiei in vigoare", a declarat managerul SJU Focsani, colonelul doctor Alexandru Keresztes.Potrivit anuntului de concurs,, toti la structura de sprijin epidemiologic. De asemenea, se cauta un autopsier debutant la Serviciul de Medicina Legala, un registrator medical debutant la Serviciul de Anatomie Patologica si trei referenti de specialitate la Serviciul de Achizitii Publice.Suplimentarea de personal la SJU Focsani are in vedere gestionarea eficienta a situatiei in unitatea medicala, "daca valul epidemic creste in intensitate"."Personalul care va veni in structura numita sprijin epidemiologic este un personal cu destinatie pentru a actiona in aceste vremuri, absolut necesar pentru a fi directionat in zonele cu intensitate mare, asa cum este Sectia de Infectioase, in spijinul colegilor nostri. Sunt si medici specialisti si de urgenta, sunt si medici specialisti de ATI, pentru ca avem in vedere, daca valul epidemic va creste in intensitate, o suplimentare a fortelor si pe Unitatea de Primiri Urgente si pe Terapie Intensiva, acolo unde va fi nevoie", a precizat managerul SJU Focsani. SJU Focsani a fost pus sub management militar , saptamana trecuta, cu ocazia vizitei ministrului Nelu Tataru la Focsani, dupa ce fostul manager, Constantin Mandrila, dar si mai multi angajati ai spitalului au fost testati pozitiv la COVID-19.La nivelul judetului Vrancea, au fost raportate joi, de Grupul de Comunicare Strategica, un numar de 207 cazuri de persoane confirmate cu COVID-19. 35 de vranceni s-au vindecat, iar alti 13 au decedat.