Spitalul Judetean Sibiu a primit pentru Summitul UE un aparat de 100.000 de euro. Motivul absurd pentru care sta inca nefolosit

Ziare.

com

Aparatul care sta degeaba de aproape un an in sala de operatie de la Ortopedia Spitalului Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu mai are nevoie de o autorizatie care se elibereaza de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN) de la Bucuresti, spun cei de la spitalul sibian."Avem trei sali de operatie, in care exista doua aparate de acest fel, vechi si acesta, care este nou. Nu se pot face in acelasi timp operatii in toate cele trei sali, daca ai nevoie de amplificator de imagine. Acest amplificator de imagine nou nu se poate folosi fara autorizatie de functionare", a explicat seful Sectiei de Ortopedie, dr. Radu Fleaca.Reprezentantii Spitalului Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu sustin ca au facut toate demersurile necesare catre CNCAN, dar ca deocamdata asteapta autorizatia de functionare, pe care o poate emite doar comisia de la Bucuresti."Aparatul acesta a venit la finalul lunii decembrie 2018. De atunci, spitalul a facut demersurile etapizat catre CNCAN si aparatul este in curs de autorizare, pe care speram sa o primim cat de curand", a explicat purtatorul de cuvant al spitalului sibian, Decebal Todarita.Potrivit sursei citate, amplificatorul de imagine din sala de operatie de la Ortopedie a costat in jur de 497.000 lei, bani dati de Ministerul Sanatatii si Consiliul Judetean (CJ) Sibiu, ca spitalul sa fie dotat corespunzator pentru Summitul din mai 2019.In 2018, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta de la Sibiu a anuntat printr-un comunicat de presa, ca primeste fonduri pentru aparatura de la Ministerul Sanatatii, in vederea Summitului european din mai 2019. In acest comunicat a fost mentionat si aparatul care a fost cumparat in decembrie 2018, dar care a fost pus in functiune nici in octombrie 2019."In urma solicitarilor Consiliului Judetean Sibiu privind dotarile suplimentare necesare in cadrul Spitalului Clinic Judetean Sibiu in vederea Summit-ului european ce va avea loc la Sibiu in 2019, Ministerul Sanatatii a decis transferarea de fonduri in valoare totala de 2.427.000 lei, ceea ce reprezinta aproximativ 18% din suma solicitata de Consiliul Judetean Sibiu pentru spital.Fondurile se aloca pentru achizitionarea de aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta in sanatate, co-finantarea fiind asigurata de Consiliul Judetean Sibiu in procent de 10%. Lista de aparatura pentru care sunt destinate fondurile include: turn laparoscopie, amplificator de imagine RxTV-C-ARM, ventilatoare ATI, aparat electrochirurgical, aparat pentru ventilatie mecanica de transport, ecograf Doppler, masa chirurgicala si pacemaker extern si intern.Este vorba de aparatura identificata de medicii din spitalul sibian ca fiind o prioritate pentru a putea raspunde urgentelor care pot surveni in timpul unui eveniment de amploarea summit-ului ce va fi gazduit de Sibiu anul viitor, pe langa activitatea curenta si urgentele pe care spitalul le deserveste in mod obisnuit", declarat in 2018, medicul Dan Bratu.Daca in timpul Summitului UE din luna mai vreun oaspete ar fi avut nevoie de vreo operatie la Ortopedie, interventia s-ar fi facut tot cu ajutorul amplificatoarelor vechi de imagine, desi exista un aparat nou, performant.