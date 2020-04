Spitalul Judetean Suceava: Au fost trimisi medici militari si s-au luat primele masuri pentru stingerea focarului

Ziare.

Potrivit unui comunicat de presa al MApN, au fost evaluate si analizate resursa umana, necesarul de materiale, precum si schimbarea si imbunatatirea circuitului epidemiologic pentru reducerea riscului de contaminare atat al personalului medical, cat si al pacientilor internati in unitatea medicala.Totodata, a fost instituita continuitatea pe tura operativa a spitalului."Cu ajutorul militarilor din Batalionul 202 Aparare CBRN din Husi, au fost dezinfectate spatiile de circulatie in incinta spitalului judetean. De asemenea, s-au instituit noi proceduri de dezinfectie in interiorul spitalului conform indicatiilor epidemiologice. A fost efectuat instructaj cu tot personalul medical si auxiliar despre purtarea echipamentului de protectie. Noua echipa manageriala a solicitat Ministerului Apararii Nationale sa sprijine cu personal medical militar activitatea din Spitalul Judetean de Urgenta din municipiul Suceava, pentru a asigura continuitatea in sectiile medicale. In acest sens, MApN a dispus prin Directia Medicala sa suplimenteze cu personal medical militar unitatea medicala din Suceava", a precizat MApN.Sambata, 10 medici militari, de diferite specialitati (anestezie, boli infectioase, pneumologie, medicina interna, cardiologie, radiologie, chirurgie generala, ortopedie traumatologica, gastroenterologie si medicina de urgenta), precum si 10 subofiteri sanitari din cadrul Spitalului Militar de Urgenta "Dr. Constantin Papilian" din Cluj-Napoca, au plecat spre municipiul Suceava pentru o perioada de doua saptamani, acestia urmand sa asigure continuitatea in unitatea medicala suceveana.Dupa aceasta perioada, personalul medical va fi inlocuit cu o alta echipa din cadrul aceleiasi unitati medicale clujene.Echipa medicala trimisa in sprijin va participa la asigurarea continuitatii asistentei medicale pentru pacientii internati COVID pozitiv, deoarece medicii din spitalul sucevean sunt "in mare parte contaminati"."Prin eforturile conjugate ale noii echipe manageriale si al echipei de medici venita in sprijinul acesteia se incearca reoperationalizarea din punct de vedere medical a Spitalului Judetean de Urgenta din municipiul Suceava pentru toate tipurile de urgente medicale si chirurgicale, indiferent daca apar la pacientii neinfectati sau cei infectati cu noul coronavirus", afirma aceeasi sursa.De asemenea, au fost luate toate masurile pentru asigurarea materialelor sanitare si a medicamentelor necesare.