Spitalul Judetean Suceava angajeaza asistente si infirmiere. Activitatea UPU a fost reluata cu personal de la Iasi

Potrivit unui comunicat al Prefecturii Suceava, UPU din cadrul Spitalului Judetean va asigura triajul, evaluarea si tratamentul de urgenta al pacientilor cu afectiuni acute ce necesita interventii de urgenta, dar care nu prezinta simptome de afectiuni respiratorii.Cazurile grave, in urma triajului efectuat, vor fi redirectionate catre spitalele Falticeni sau Radauti, iar cazurile cu simptome respiratorii vor fi directionate direct catre Sectia de Boli Infectioase a spitalului.Pentru redeschiderea UPU de la Suceava au fost aduse mai multe cadre medicale de la Iasi.Totodata, Spitalul Judetean Suceava anunta ca angajeaza asistente si infirmiere in regim de urgenta, pentru sase luni.Spitalul de Urgente Suceava a fost inchis complet timp de 48 de ore pentru dezinfectie, dupa ce zeci de cadre medicale din aceasta unitate au fost infectate cu noul coronavirus.In spital a functionat doar sectia de Boli Infectioase, in care este internat si presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, confirmat cu coronavirus