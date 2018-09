Spitalul judetean unde medicii refuza sa mai faca avorturi invocand motive religioase

Ziare.

Medicii de la Sectia de Obstetrica si Ginecologie a Spitalului Judetean de Urgenta Mavromati din Botosani au decis sa nu mai efectueze avorturi la cerere, din motive religioase, a declarat joi purtatorul de cuvant al unitatii medicale, medicul Stefan Bercea.Purtatorul de cuvant al spitalului, Stefan Bercea, a specificat, pentru HotNews.ro , ca decizia nu a apartinut conducerii spitalului, ci medicilor sectiei de Obstretica-Ginecologie.Maria Olaru, sefa sectiei, il contrazice insa pe purtatorul de cuvant, acuzand lipsa de comunicare.Bercea a precizat ulterior pentru sursa citata ca in tot anul 2018 s-au facut doar avorturi terapeutice, nu si la cerere."Din motive religioase, medicii din Botosani nu doresc sa mai faca avorturi la cerere, doar avorturi terapeutice, care sunt urgente medicale", spune Stefan Bercea.Si statisticile o contrazic pe dna Maria Olaru. In primele opt luni ale anului, la Spitalul din Botosani s-au facut 147 de avorturi terapeutice si niciunul la cerere, in conditiile in care, spre exemplu, in 2011, au fost efectuate peste 1.000 de intreruperi de sarcina.Intreruperile de sarcina sunt permise de lege in Romania si se pot face in spitalele de stat la cerere, contra cost.