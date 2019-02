Spitalul Monza il da in judecata pe italianul pe care l-au primit sa opereze la ei, desi avea 8 clase

Ziare.

com

Grupul anunta ca va coopera in investigatie si ca il va da in judecata pe Matteo Politi."Grupul Monza Romania anunta ca exista toata deschiderea din partea institutiei, in legatura cu investigatia care il priveste pe Matteo Politi.Grupul Monza se declara parte lezata in acest context si a initiat demersurile judiciare necesare impotriva lui Matteo Politi", precizeaza unitatea spitaliceasca intr-un comunicat de presa remis martiSursa citata precizeaza ca Matteo Politi este cel care a cerut o colaborare cu Grupul Monza, pentru o interventie chirurgicala, aceasta fiind singura operatie realizata de pretinsul medic in spital."Acesta a solicitat o colaborare, in decembrie 2018, cu Grupul Monza pentru o interventie chirugicala a unei paciente a lui Matteo Politi. In vederea acestei colaborari,Mentionam ca a fost realizata o singura interventie chirurgicala. Interventia chirurgicala a avut loc la Centrul Medical Monza, in luna decembrie 2018, pentru o pacienta careia Matteo Politi ii oferise, in prealabil, consultatie preoperatorie intr-o alta institutie medicala.", se mai arata in document.De asemenea, se mai arata ca intreaga echipa a Grupului Monza Romania va lucra in stransa legatura cu toate institutiile implicate in ancheta referitoare acestui caz."Pana la aceasta colaborare punctuala, din decembrie 2018, Matteo Politi nu a mai avut nicio alta colaborare cu Grupul Monza (din Italia sau din Romania) ", mai transmite sursa citata. Libertatea a relatat marti ca un fals medic a operat la clinici private din Romania, sub numele de Matthew Mode, fara a avea studii medicale, desi conform CV-ului absolvise universitati prestigioase.Publicatia arata ca barbatul, pe numele real Matteo Politi, are 8 clase si a fost valet de parcare.