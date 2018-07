Spitalul Monza: Investitie de 3 milioane de euro in cea mai moderna si performanta generatie de roboti chirurgicali da Vinci

Ziare.

Investitia vine la un an dupa ce Spitalul Monza a devenit. In 2017, spitalul a achizitionat un alt, cu ajutorul caruia s-au efectuat in medieRobotul da Vinci Xi estecare se interpune intre chirurg si pacient. Prin, precum si prina bratelor robotului, acesta usureaza manevrele chirurgicale, oferind vizibilitate marita de pana la 10 de ori, claritate si precizie milimetrica actului medical.Pentru, interventiile chirurgicale prin intermediul robotului da Vinci Xi inseamna: o cantitate redusa de sange pierdut intra-operator,, risc scazut de complicatii post-operatorii, durere post-operatorie diminuata, reluarea rapida a activitatilor obisnuite si posibilitatea de a interveni in cazuri foarte dificile.Chirurgia robotica are aplicabilitate in specialitati precumCazurile dificile beneficiaza cel mai mult de avantajele chirurgiei robotice, in acest sens fiind vizate afectiuni ca(una dintre cele mai frecvente cauze ale infertilitatii feminine) sau, cum ar fi cancerul renal, cancerul de vezica urinara (al patrulea tip de cancer ca incidenta la femei si barbati deopotriva) sau cancerul de prostata (intalnit la 7 din 10 barbati ajunsi la varsta a treia).", declaraEchipele medicale care efectueaza operatii cu ajutorul robotului da Vinci Xi sunt formate din:, Medic primar urologie si Doctor in Stiinte medicale;, Medic primar chirurgie generala, specialist in chirurgie laparoscopica, supraspecializat in chirurgie bariatrica, de tip gastric sleeve si gastric banding si, Medic primar obstetrica-ginecologie, primul chirurg ginecolog care a introdus in Romania chirurgia robotica da Vinci de sfera urogenitala. Spitalul Monza este cel mai mare spital de chirurgie cardiovasculara si cardiologie interventionala din tara. Fondat in 2012, spitalul este specializat in tratarea cazurilor complexe din chirurgia de nisa si beneficiaza de specialitati cum ar fi: cardiologie, chirurgie cardiovasculara, neurochirurgie, urologie, ortopedie, ginecologie sau chirurgie generala.Spitalul Monza este parte din Grupul Monza Romania, care mai numara in prezent alte 3 proiecte medicale private: Clinicile Ritmico, Centrul Medical Monza Bucurestisi Centrele Monza-Ares.Grupul Monza Romania este o investitie italiana a grupului "Policlinico di Monza".