SUUB amendat cu 5.000 de lei, dupa deversarea de sange in canalizare: Ce s-a aflat la control si ce masuri s-au luat

"Pentruprovenite din unitatile sanitare - sanctiune contraventionala conform HG 857.2011, modificata si completata, art.14, lit.c; cu amenda in valoare de 3.000 lei persoanei responsabile (sef serviciu tehnic); Pentru- sanctiune contraventionala conform HG 857/2011, modificata si completata, art.31 li.f cu amenda in valoare de 2.000 lei. persoanei responsabile (sef SPIAAM)" sunt sanctiunile aplicate la SUUB, potrivit unui comunicat al Ministerului Sanatatii (MS).De asemenea, s-au luat, respectiv:Revizuirea procedurii de gestionare a deseurilor periculoase care sa respecte prevederile Ord.M.S.1226/2012 in care sa fie cuprinse si fluidele biologiceTermen - 10 zile responsabil serviciul SPIAAM;Revizuirea procedurii Cod IL - 6.4.1.13.1 "instructiuni de lucru - curatarea si dezinfectia instrumentarului in blocul operator" si anularea instructiuni privind dezinfectarea secretiilor din vasele de aspiratie/beclere;Termen - imendiat responsabil serviciul SPIAAM;Instruirea personalului privind Ord. M.S.1226/2012 si Ord.M.S.1279/2012;Termen - 30 zile responsabil serviciul SPIAAMAdaugarea in fisele de post a atributiilor privind gestionarea deseurilor provenite din activitatea medicala (fluide biologice), persoanelor cu atributii in acest sens;Termen - 30 zile responsabil conducerea SUUBEfectuarea de determinari microbiologice ale apelor uzate lunar la laboratorul DSPMB;Termen permanent - responsabil sef serviciul tehnic;Intensificarea demersurilor privind realizarea statiei de epurare si dezinfectie a apelor uzate;Termen permanent - conducerea unitatii sanitare.Deputatul USR Emanuel Ungureanu a publicat, marti, imagini din Spitalului Universitar, in care se vede cum este aruncat sangele contaminat la chiuveta."Mii de litri de sange contaminat si alte deseuri infectioase de la sute de unitati sanitare din Romania sunt aruncate ZILNIC in sistemul de canalizare!!! In imaginile pe care le vedeti aici, sangele din salile de operatie, contaminat cu diferite bacterii periculoase din Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti dar si alte fluide biologice contaminate sunt evacuate in sistemul de canalizare prin intermediul chiuvetelor sau chiar ale WC-urilor, fara sa se respecte procesul de decontaminare! Pericolul pentru sanatatea publica este unul urias!", a scris deputatul USR.In replica, managerul SUUB l-a amenintat pe deputatul USR cu plangere penala.Legat de acest caz, ministrul Sanatatii, Victor Costache, a afirmat, marti seara, ca imaginile "sunt socante", motiv pentru care a trimis Corpul de control al MS sa faca verificari, precizand ca "masurile vor fi foarte dure"."Imaginile sunt socante. Maine (miercuri - n.red.) vom trimite Corpul de control, dar masurile vor fi dure. Trebuie respectate procedurile. Trebuie sa vedem ce s-a intimplat la Spitalul Universitar de s-a ajuns la astfel de derapaje. Este cu atat mai socant cu cat doamna manager este medic pe Terapie Intensiva", a spus ministrul Sanatatii, la Digi 24.Victor Costache a precizat ca aruncarea sangelui in sistemul de canalizare este interzisa."Nu putem exclude si alte derapaje. Nu au voie sa faca asta (sa arunce sange in chiuvete - n.red.). Trebuie sa respecte procedurile si vom analiza cu severitate situatia de la Spitalul Universitar", a spus ministrul.