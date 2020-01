Tanara insarcinata in luna a noua, gasita decedata. Cu o zi inainte fusese internata in spital

Ziare.

com

"La fata locului s-a deplasat o echipa de cercetare, ocazie cu care s-a constatat ca o tanara in varsta de 28 de ani, care prezenta urme vizibile de sarcina, a fost declarata decedata de echipajul Serviciului de Ambulanta Prahova. Trupul neinsufletit al persoanei a fost transportat la Serviciul de Medicina Legala Ploiesti in vederea efectuarii necropsiei. In cauza a fost deschis un dosar penal in care, la acest moment, se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa", a precizat inspectorul de Politie, Oana Bunghez.Reprezentantii Serviciului de Ambulanta Prahova au declarat pentru Agerpres ca tanara, gravida in luna a noua, a fost gasita in stop cardio-respirator, iar manevrele de resuscitare care au durat o ora nu au dat rezultate.Potrivit conducerii Spitalului de Obstetrica Ginecologie din Ploiesti, tanara fusese internata cu o zi inainte pentru investigatii medicale."Pacienta s-a prezentat la un control de rutina pentru aceasta perioada a sarcinii (monitorizare), efectuandu-se ecografie si test nonstress, evaluandu-se starea mamei si a fatului, pronosticul de nastere, fara sa se impuna spitalizarea continua. Precizam ca aceste investigatii au fost efectuate in regim de spitalizare de zi. Pe toata perioada sederii in spital pacienta a prezentat o stare generala buna, a colaborat cu personalul medical, fara sa acuze nici o alta simptomatologie.Din ceea ce ni s-a adus la cunostinta, pacienta a fost monitorizata pe perioada sarcinii, nedeclarand nici o patologie sau afectiune preexistenta sarcinii", se arata intr-un comunicat de presa semnat de managerul spitalului, Gheorghe Alexandru, si directorul medical dr. Calin Boeru.