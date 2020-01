Tanarul cu arsuri pe 50% din corp pleaca luni la Viena. Va fi transportat cu un avion militar

Ziare.

"Va fi transferat luni dimineata la AKH Viena, pentru ca azi nu il poate primi nici spitalul din Austria si nici cel din Belgia. Va pleca cu o aeronava militara si va fi insotit de un echipaj SMURD Bucuresti ", a explicat Arafat.Pacientul, in varsta de 20 de ani, a suferit arsuri pe 50% din suprafata corpului si este tratat la Spitalul Unversitar din Bucuresti, dupa ce la niciun spital care are sectie de mari arsi nu au fost locuri."Pacientul are arsuri pe 50% din suprafata coruporala. Se afla la Universitar de vineri. Este un pacient complex, pentru ca are si un politraumatism, nu este doar ars. Nu a existat niciun loc la un spital de mari arsi in Bucuresti si este tratat de medicii de la Spitalul Universitar", a explicat purtatorul de cuvant al institutiei medicale, Silvia Nica.Potrivit sursei citate, familia tanarului a solicitat transferul pacientului in strainatate pentru a fi tratat.