The Economist: Mai bine sa nu te imbolnavesti in Romania, deocamdata

Coruptia in floare si exodul fortei de munca din domeniu, desi salariile personalului medical s-au dublat in ultimii cinci ani, dar si nivelul scazut al investitiilor sunt explicatiile gasite de jurnalistii straini pentru calitatea deplorabila a serviciilor medicale in tara noastra.Cultura urgentarii actului medical prin dare de mita este greu de dezradacinat, un fapt deja notoriu, transmite publicatia britanica. Potrivit acesteia, si mai ingrijoratoare sunt sumele uriase care ar fi spalate prin incheierea de contracte cu anumiti furnizori, prin care sunt cumparate echipamente si consumabile la suprapret.Jurnalistii amintesc de cazul Hexi Pharma din 2016, furnizorul care aproviziona 350 de spitale de stat cu dezinfectanti puternic diluati, conducerea companiei fiind acuzata ca isi oprea 30% din valoarea contractelor.Sunt citate in continuare datele Eurostat potrivit carora Romania este tara cu cele mai mici cheltuieli bugetare in domeniul santatatii, atat pe cap de locuitor (bugetul alocat de tara noastra reprezinta a 13-a parte din cel al Luxemburgului, care se afla in fruntea topului institutului de statistica al UE), cat si ca procent din PIB.Guvernul nu a construit niciun spital nou de la caderea comunismului si, desi Uniunea Europeana a pus la bataie 170 de milioane de dolari pentru finantarea unui astfel de proiect, nu s-a facut inca niciun demers in acest sens, mai scriu jurnalistii britanici.Este adus in discutie si episodul infectarii celor 39 de bebelusi cu stafilococ auriu la Maternitatea Giulesti, din decembrie anul trecut, prilej cu care este mentionat faptul ca Romania este tara cu cea mai ridicata rata a infectiilor contractate in spitale din UE.O alta problema a sistemului sanitar din Romania identificata de jurnalistii The Economist este exodul personalului medical. Incepand cu 2007, anul in care tara noastra a aderat la UE, intre 15.000 si 20.000 de medici au emigrat in cautarea unor salarii mai bune. In acest context, se estimeaza ca o treime din posturile din spitale sunt vacante, cele mai afectate fiind institutiile din mediul rural.Rezultatul este ca unul din patru romani nu beneficiaza suficient de serviciile esentiale de sanatate.Intre timp, autoritatile insista asupra progreselor inregistrate. Salariile personalului medical au crescut intr-un ritm mai alert decat cele din alte sectoare, iar medicilor li se cere sa semneze angajamente anti-coruptie. In vara, ministrul sanatatii a anuntat ca in spitale vor fi trimisi pacienti sub acoperire, pentru a surprinde acte de coruptie, mai aminteste publicatia britanica, adaugand insa ca sunt inca multe schimbari de facut.Adaptarea spitalelor noi la standardele sanitare actuale va fi un proces costisitor, iar nimicirea coruptiei va dura ani. "Pana atunci, mai bine sa nu te imbolnavesti in Romania", concluzioneaza The Economist.C.S.