Traim in orase poluate si ne expunem zi de zi riscului de cancer pulmonar. Ce putem face ca sa ne protejam - Interviu

Totodata, peste 80.000 de romani au fost diagnosticati cu cancer anul acesta, iar cea mai mare incidenta continua sa o aiba cel de plamani. Cancerul pulmonar este si principala cauza de deces in Romania, in special in randul barbatilor.Care sunt semnele care ar trebui sa ne ingrijoreze, ce putem face pentru a ne proteja si cat ne afecteaza aerul pe care il respiram? Acestea sunt doar cateva dintre intrebarile la care ne-a raspuns prof. dr. Florin Mihaltan, presedintele Sectiunii de Somnologie a Societatii Romane de Pneumologie.Exista din pacate o multitudine de cauze de crestere a cancerului pulmonar.Existenta inca a unui mare numar de fumatori la nivel de adolescenti si adolescente va insemna o alimentare pe viitor a loturilor de pacienti potentiali cu cancer pulmonar.Concomitent, faptul ca reprezentantele sexului feminin au o prevalenta a fumatului in crestere in Romania induce si o crestere progresiva a cancerului pulmonar la acestea., fie profesionale la locul de munca, dar si cu expuneri la particule poluante in marile aglomeratii urbane si zone cu trafic intens.Este o forma de cancer insidios, mult timp cu evolutie latenta, rareori exploziv si de multe ori inselator, imbracand forme radiologice care copiaza alte maladii. Alarmele, ca sunt mai multe, ar trebui sa fie: o tuse matinala a fumatorului care isi schimba caracterul devenind mai persistenta, o durere toracica inexplicabila, o gafaiala care se accentueaza progresiv si, mai rar, espectoratia matinala de sange alaturi de o pierdere in greutate.Preventia apare in zona media ca un cuvant uzat prin exces de utilizare. Sigur ca. Pentru tabagism exista modalitati multiple, de la educatia precoce a populatiei (din gradinita) pana la masuri precum cresterea taxarii, completarea legislatiei pentru protectia eficienta a fumatorilor pasivi si oferirea prin programe bine finantate a consilierii fumatorilor.Pentru poluare, masurile ar trebui sa fie astfel grupate: oprirea despaduririlor abuzive, dezvoltarea perdelelor si zonelor verzi, ameliorarea conditiilor de protectie si de munca in industriile cu expuneri masive, trecerea la productia de masini hibrid si electrice cu eliminarea celor Diesel, educatia populatiei legata de sursele poluante, etc.Plamanii pacientilor nostri sigur ca inhaleaza cantitati mult mai mari de particule si gaze poluante in Bucuresti fata de alte capitale ale lumii. Desi nu exista date statistice, se stie ca orice nivel poluant crescut (mai ales in verile caniculare, dupa perioade secetoase, sau odata cu instalarea unor furtuni) aduc la camerele de garda mai multi bolnavi cu excerbari ale unor boli obstructive cronice precum astm bronsic, emfizem, bronsita, dar si decompensari ale unor afectiuni cardiovasculare.Sa nu uitam caPurtarea de masca atunci cand nivelul de poluare este ingrijorator este un model 'chinezesc' incetatenit. Evitarea plimbarilor in aceste perioade. Alegerea unei locuinte in cartiere cu vegetatie mai bogata, aerisirea dupa ploaie a casei sau folosirea unor masini nepoluante sunt doar cateva dintre masurile cunoscute.Sigur ca plimbarea in mediu poluat nu este benefica desi exista si studii care spun ca joggingul poate aduce mai multe avantaje decat dezavantaje in aceste conditii. Trebuie insa clarSa favorizam in schimb plimbarile in parcuri. Efectele pe termen lung se vad in boli cronice respiratorii si cardiovasculare, dar si in unele acute precum infectiile respiratorii la care sunt predispusi cei care sufera asaltul poluant.Poluarea, ca si reluarea fumatului, la un pacient cu cancer poate insemna agravarea evolutiei bolii, declinul functiei respiratorii si scurtarea duratei de supravietuire daca a fost un caz inoperabil si nevindecabil chirurgical.Exista acelasi risc de instalare a unor complicatii similare cu cele inregistrate la cei netransplantati cu un element in plus: