Transplantul in Romania: de ce sunt tot mai putini donatori si cine raspunde pentru vietile pierdute pe listele de asteptare?

Operatia a fost facuta la Spitalul Sfanta Maria din Capitala, singurul acreditat pentru aceasta interventie in tara nostra. Spitalul, aflat in administrarea Primariei Capitalei, este in centrul unui scandal din 2016, cand ministrul Sanatatii de atunci, Vlad Voiculescu, a spus ca acreditarea a fost obtinuta ilegal, la presiuni politice.De atunci au avut loc multe declaratii, acuzatii si chiar intentari de procese, insa niciun transplant. Pana ieri.O veste buna, care in orice tara e primita cu speranta si incredere. In Romania, insa, a lasat semne de intrebare, in special pentru ca interventia medicala a fost facuta netransparent, tinuta la secret de conducerea Spitalului pana dupa efectuarea ei.Presedintele Asociatiei Romane de Transplant Pulmonar, Adrian Popa, si el beneficiar al unui dublu transplant pulmonar, dar efectuat in 2013 la Spitalul AKH din Viena, spune ca medicii din Romania nu sunt pregatiti pentru a face fata complicatiilor ce pot aparea dupa o operatie atat de delicata."Referitor la transplantul pulmonar, am aflat ca nu s-a facut nicio modificare cadrului legal... Se face iarasi pe genunchi. Inainte de orice era necesar sa se faca centre regionale de evaluare si monitorizare post-transplant, modificarea legii transplantului pentru eficienta alocarii organelor si pentru transparentizare si modificarea ordinului 50 prin care pacientii transplantati la Viena pot merge in continuare la controale si tratament.Ingrijorarea noastra majora este in legatura cu evolutia pacientului dupa operatie. Cine il monitorizeaza? Cine stabileste tratamentul imunosupresor si dozajul? Daca apar complicatii, cum va fi tratat/monitorizat? Medicii nostri pneumologi nu au experienta necesara.. cei care s-au pregatit cat de cat la Viena au fost scosi din ecuatie; si ei asteapta cadrul legal pentru aceste centre de monitorizare.. Cati pacienti vor fi salvati prin transplant pulmonar anul acesta? Au un plan?Deci, asa cum au inceput transplantul pulmonar acum, autoritatile noastre 'vor reusi' sa condamne atat potentialii 5 pacienti care pot fi salvati anul acesta la AKH, cat si pacientii transplantati cu complicatii, care nu mai pot merge la monitorizare la Viena", a fost reactia postata pe Facebook a Asociatiei Romane de Transplant Pulmonar Am stat de vorba si cu"Noi, la nivel de Asociatie, nu cunoastem, dar consideram ca, odata ce s-a luat aceasta masura de a se efectua o operatie de transplant, cred ca Spitalul este pregatit din toate punctele de vedere, atat pentru faza de operatie, dar mai ales de monitorizare post-operatorie a pacientului, si cu aparatura, si cu tot ceea ce presupun toate procevdurile medicale care trebuie sa fie intreprinse, incat sa se faca fata oricaror complicatii care de regula apar in viata pacientului post-transplant.Noi intotdeauna ne-am exprimat optiunea si ne dorim ca in tara noastra sa se faca si astfel de proceduri de transplant, dar vrem sa fie create toate conditiile incat operatia sa se faca in depline conditii de siguranta pentru viata pacientului", a declarat, pentru, Gheorghe Tache, beneficiar al unui transplant renal.Presedintele Asociatiei Transplantatilor din Romania ne-a spus care sunt cateva dintre problemele ce pot aparea dupa o astfel de procedura."Complicatii pe respiratii, pe irigarea plamanului, pacientul e intr-o coma indusa acum, dureaza cateva zile pana cand corpul reuseste sa completeze plamanul cu toata cantitatea de sange necesara astfel incat sa functioneze. In acest proces apar tot felul de complicatii si daca nu avem personalul calificat si mai ales posibilitatea de interventie rapida - fie de operatie, aparatura imagistica, fie de profesionisti, atunci viata le va fi pusa in pericol. Sunt analize speciale care se fac, medicatie speciala, sunt mai multe aspecte care trebuie avute in vedere cu pacientul intr-o astfel de situatie.De la minister ni s-a spus ca se fac demersurile necesare de a se crea premise, dar nimeni nu ne-a confirmat si noua, sa avem si noi o informare adecvata cu privire la siguranta pacientului care poate sa beneficieze de un transplant pulmonar in Romania", a explicat Gheorghe Tache.Din datele pe care le are disponibile Asociatia, "in jur de 10 pacienti au nevoie urgenta de un transplant de plamani"."Din pacate sunt si copii mici, cum e cazul fetitei de 8 ani, refuzata de AKH Viena dupa ce anul trecut a fost acceptata pentru transplant, iar acum i se spune ca nu se mai face pentru pacientii romani. Aceeasi situatie care a fost si in anii precedenti.Asteptam si noi sa avem o discutie cu dna ministru (ministrul Sanatatii, Sorina Pintea - n.red.), pentru a ne spune si noua, pacientilor, sa ne informeze si pe noi si sa ne asigure ca actul medical se face in deplina siguranta pentru pacienti", a mai spus Tache.Despre alte categorii de transplant, Gheorghe Tache spune ca se fac in conditii de siguranta, insa sunt tot mai putine din cauza scaderii drastice a numarului de donatori.L-am intrebat pe liderul Asociatiei Transplantatilor de ce s-a inregistrat aceasta scadere. Raspunsul nu este niciodata unul singur si nici simplu."Cauzele sunt multiple. Nu este numai informatia negativa care a aparut in spatiul public si le-a influentat pe rudele donatorilor aflati in moarte cerebrala sa-si dea acceptul asupra donarii. Ele sunt multiple, legate si de structura interna specializata pe linii de acreditare, de prelevare. Pana cand ministerul nu face o analiza de fond si sa ia niste decizii radicale nu putem sa progresam.Din pacate, activitatea de transplant s-a redus in 2017 la jumatate fata de anul 2016, si nici in 2016 nu eram la un nivel fruntas in ceea ce priveste numarul procedurilor de transplant. Iar anul asta vad ca se continua regresul.Din punct de vedere al personalului medical, acolo unde trebuie sa fie monitorizat pacientul cand este in moarte cerebrala. Si acest lucru afecteaza obtinerea de donatori din pacate, dar cauzele sunt mai multe", ne-a spus Gheorghe Tache.La inceputul anului, la Ministerul Sanatatii era in lucru o noua Lege a Transplantului , insa dupa ce PSD a schimbat pentru a treia oara guvernul nu s-a mai auzit nimic de ea.Pe de alta parte, pe langa suferinta si cosmarul pacientilor si a familiilor acestora, amanarea unui transplant inseamna cheltuieli mai mari si pentru stat, pentru ca pe masura ce starea de sanatate se agraveaza, tratamentul devine mai costisitor."Ministerul are obligatia sa analizeze, dar mai ales sa ia deciziile cat mai repede pentru ca sansa la o noua viata se reduce in mod semnificativ. Multor colegi starea de sanatate li s-a agravat, unii au si decedat. Pentru cei in cazul carora starea s-a agravat asteptand, sistemul nu face altceva decat sa cheltuie mult mai mult pentru intretinerea lor medicala. Si este si suferinta pacientilor.de la centrul unde s-a inscris pe liste pentru transplant".Pacientii spun ca e esential ca noile reglementari sa fie cat mai transparente, sa se faca analize si sa existe registre care sa urmareasca evolutia pacientilor transplantati."Legislatia care este si acum este bunicica, doar ca transparenta in efectuarea unor proceduri cum ar fi selectia primitorului nu a fost mai bine conturata. Au aparut anumite directive UE cu privire la calitatea actului de prelevare a grefelor, de siguranta pacientului, si trebuia ca o noua legisatie sa fie completata. Noi am facut peste 40 de amendamente la proiectul legii transplantului uman unde am pus un accent deosebit pe cresterea competentei Agentiei Nationale de Transplant, de transparenta in tot ceea pe priveste procedura, de analize, de registre...Vrem o analiza si cu aceste situatii in care pacientii au murit si nu au avut aceasta sansa. Cine face o analiza si cine raspunde pentru vietile acestor colegi care au decedat intre timp? De ce sa nu avem un registru al beneficiarilor de transplant, sa stim pe fiecare tip de transplant cati mai sunt in viata, cati au trait, cati ani a fost functionala grefa? Sa vedem si noi si sa putem sa facem selectia intre centre, sa vedem unde se asigura un act medical mai performant, mai de calitate.Ultima oara am avut toate asociatiile pe linie de transplant in ianuarie o dezbatere cu ministrul de aunci, dl Bodog, care ne-a spus, inainte de a-si da demisia, ca intr-o luna ne va arata si noua ca asociatii de pacienti forma finala si apoi va fi inaintat in Parlament, sa fie votat in regim de urgenta. Nu mai stiu nimic, nu ne-a mai anuntat nimeni, acum astept cu noul ministru sa fiu primit si sa ni se dea si noua niste raspunsuri, dar mai ales sa se ia niste masuri concrete, radicale, in interesul pacientului, de crestere a numarului de proceduri de transplant", a conchis Gheorghe Tache.