Trei romani si un strain au primit organe de la un donator din Bihor care a cazut de la etaj

"In noapte de vineri spre sambata, mai multe echipe de medici au prelevat inima, ficatul, rinichii si corneea de la un barbat de 43 de ani din Alesd, judetul Bihor, care nu a mai avut nicio sansa la viata dupa ce a cazut, miercuri, de la etajul patru al unui bloc.Medicii au facut tot ce s-a putut pentru salvarea lui, insa a doua zi s-a instalat tabloul de moarte cerebrala. Trecand peste aceasta imensa tragedie, sora barbatului si-a dat acordul pentru prelevarea de organe. Operatia a durat mai bine de 5 ore - a inceput la ora 03:00 dimineata si s-a sfarsit in jurul orei 08:30", precizeaza, sambata, Agentia Nationala de Transplant intr-o postare pe Facebook Potrivit ANT, ficatul va merge la Institutul Clinic Fundeni, rinichii la Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal din Cluj-Napoca, iar corneea la Spitalul Militar Central din Capitala."Pentru ca nu s-a gasit receptor compatibil in tara, cordul a fost prelevat de o echipa de medici din Munchen, prin Eurotransplant. Plamanii nu s-au prelevat pentru ca avea contuzie pulmonara", a declarat medicul Carmen Pantis, coordonator regional ANT, coordonator transplant SCJU Oradea.