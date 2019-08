Trupa Metallica a donat o suma impresionanta pentru spitalul de oncologie construit de Asociatia "Daruieste Viata"

Ziare.

com

Imaginea cu cecul de 250.000 de euro s-a raspandit fulgerator pe Facebook, gestul fiind apreciat de mii de fani ai trupei, dar nu numai."Metallica se alatura initiativei #NoiFacemUnSpital. Suntem cea mai mare comunitate implicata social din Romania", au subliniat Carmen Uscatu si Oana Gheorghiu, cele doua fondatoare ale Asociatiei "Daruieste Viata", care construieste un spital de la zero, prin subscriptie publica.Internautii s-au intrecut in aprecieri:: Sunt uriasi pentru lumea artistica la nivel mondial si la fel este si sufletul lor, iar pentru cele 2 doamne care muncesc fara incetare pentru a realiza ceea ce statul nostru nu a realizat in atatia amar de ani, tot respectul.: Asta intareste tot ce stiu eu despre viata!: Si Metallica a scris istorie, si voi la fel. Azi cele doua istorii s-au impletit pentru romani intr-un mod atat de frumos incat cu adevarat "nothing else matters"!: Felicitari si multumiri oamenilor minunati. Metallica, jos palaria!: Bravo lor si bravo voua!!: Felicitari! You rock!Printre artistii romani care s-au alaturat campaniei pentru construirea spitalului se afla Andra si Smiley.Trupa Metallica a sustinut miercuri seara un concert pe Arena Nationala din Bucuresti, in cadrul turneului "Worldwired Tour 2019".Turneul "Worldwired Tour 2019" cuprinde 25 de concerte europene in tari, precum: Portugalia, Spania, Italia, Elvetia, Franta, Irlanda, Germania, Suedia, Norvegia, Finlanda, Estonia, Rusia, Romania etc. Turneul a debutat pe 1 mai 2019, la Lisabona, si include orase in care Metallica nu a mai concertat de multi ani, printre care Milano, Zurich, Dublin, Bruxelles, Berlin, Moscova, Varsovia, Bucuresti, Goteborg si orase in premiera, cum ar fi Trondheim (Norvegia), Hameenlinna (Finlanda) si Tartu (Estonia).