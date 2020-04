Un asistent de la Floreasca a fost retinut dupa ce a furat 2.000 de masti si dezinfectanti

Ziare.

Politistii din Bucuresti au pus in aplicare, vineri, un mandat de aducere emis pe numele acestuia, fiind suspect intr-un dosar pentru furt. Barbatul a fost prins in judetul Teleorman.In acelasi timp, politistii au facut doua perchezitii, una la locuinta barbatului si alta la locul sau de munca, in vestiar."Din datele si probele administrate in cauza a rezultat presupunerea rezonabila ca in data de 29 03 2020, in afara orelor de program s-ar fi prezentat la locul de munca, unde ar fi patruns in depozitul si ulterior in magazia unitatii sanitare unde are locul de munca, de unde ar fi sustras 2.000 de masti si recipiente de dezinfectant, pe care ulterior le-a vandut unor persoane fizice", arata Politia Capitalei.Politistii au mai gasit 550 de masti de protectie.Barbatul a fost retinut pe o perioada de 24 ore, urmand sa fie prezentat magistratilor.Surse judiciare au declarat pentru Mediafax ca barbatul este asistent la Spitalul Floreasca.