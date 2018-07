Un barbat a murit in fata Spitalului Rovinari. Nu a fost internat pe motiv ca nu ar mai fi fost locuri

Ziare.

com

El tocmai plecase de la spital, unde i s-ar fi administrat un tratament, dar nu a ramas internat pe motiv ca nu ar mai fi paturi libere. Martorii spun ca au mers in spital si l-au chemat pe medicul de garda, precum si ambulanta aflata la poarta spitalului, dar li s-a spus sa sune la 112. De asemenea, ei afirma ca barbatul a inceput sa se simta si mai rau dupa administrarea unei injectii in spital, in timpul zilei.Reprezentantii Inspectoratului de Politie Gorj au declarat vineri dimineata pentru News.ro ca politistii au deschis un dosar penal in rem pentru infractiunea de ucidere din culpa. Oamenii legii au fost sesizati de reprezentantii spitalului despre decesul barbatului si urmeaza sa fie facuta necropsia care va stabili cu exactitate care a fost cauza mortii.Conform presei locale, barbatul in varsta de 57 de ani a mers joi la spitalul din Rovinari, fiind diagnosticat cu pneumopatie acuta. In cursul dupa amiezii, acestuia i-a fost facuta o injectie, iar seara i-a s-a aplicat din nou acelasi tratament. Martorii au povestit ca dupa cea de-a doua injectie barbatului i s-a umflat mana si transpira. El nu ar fi ramas in spital deoarece cadrele medicale i-ar fi spus ca nu exista un pat liber si l-ar fi sfatuit sa revina a doua zi.Astfel, barbatul a plecat din unitatea medicala si i s-a facut rau pe o banca aflata in fata spitalului. Tot martorii spun ca au mers sa o cheme pe doctorita de garda, dar si ambulanta aflata in fata spitalului, dar li s-a spus sa sune la 112, barbatul fiind ajutat de mai multe femei pana a venit fiul acestuia si l-a transportat din nou la unitatea medicala, medicii nereusind sa-i salveze viata."Era vecin cu mine si il cunosteam. A picat in fata mea, langa o banca, aici peste strada de spital. Cu mana pe inima va spun ca imi pare nespus de rau ca nu am putut sa fac pentru el mai mult ca sa il ajut. Nu a venit salvarea, nu a venit nici un doctor, eu cu niste femei si vreo trei fete am incercat sa il ajutam pana a venit baiatul dumnealui ca sa il ia cu masina si sa il aduca din nou la spital.Era deja mort cand a intrat din nou cu el pe poarta spitalului. Nu se poate asa ceva, sa mori langa spital si langa o ambulanta care nu vine sa te ajute pentru ca nu ai mai apucat sa suni la 112. In ce tara am ajuns sa traim, de fapt sa murim, daca se intampla lucrurile astea", a spus femeia care a acordat primul ajutor celui cazut pe strada, langa spital.Medicul Roxana Gherghina, cea care l-a consultat pe barbat, a declara ca initial nu au existat locuri libere, dar ulterior a gasit un pat in salonul altui medic, hotarandu-se ca pacientul sa ramana acolo. Ea spune ca nu stia ca barbatul sa fi plecat acasa."Initial nu au fost paturi in salonul meu, dar dupa aceea am gasit paturi in salonul altui medic si s-a decis ca pacientul sa ramana acolo. Eu nu stiu ca dumnealui sa fi plecat acasa, pe mine nu m-a anuntat nimeni ca acest pacient a plecat acasa. La noi, in UPU, a fost adus la 22.10 in stop cardio-respirator. Fusese internat in cursul zilei cu pneumopatie acuta", a afirmat medicul Roxana Gherghina.Ea mai spune ca nu a mers sa ii acorde primul ajutor pacientului cazut in fata spitalului intrucat nu are voie sa paraseasca unitatea medicala.