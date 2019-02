Un cal pentru care s-a organizat un bal caritabil a fost operat cu succes la Cluj

Ziare.

Potrivit unui comunicat transmis miercuri de USMAV Cluj, Eston are cinci ani si este internat in clinica de doi ani, fiind preluat de la o asociatie care nu a putut acoperi costurile procedurilor necesare pentru problemele lui medicale. El a mai fost supus la doua operatii, dupa diagnosticul de fractura de metatars, iar interventia la care a fost supus a fost estimata la 2.000 de euro."Operatia a decurs in conditii foarte bune, iar Eston se afla deja in recuperare, care va dura circa 4 luni. Interventia a avut loc la metatarsul piciorului drept posterior si a constat in indepartarea calusului exuberant si realinierea razelor osoase printr-o placuta cu suruburi dintr-un aliaj special destinat cailor. In timpul recuperarii, Eston va face si procedee de fizioterapie, pentru refacerea musculaturii. El va ramane in clinica si este considerat deja un membru al echipei noastre", a explicat dr. Cristian Crecan, cel care a efectuat operatia, potrivit comunicatului.La balul caritabil din luna decembrie s-au donat aproximativ 6.500 de lei, iar reprezentantii Clinicii de Ecvine le multumesc astfel tuturor donatorilor, intre care s-a numarat si echipa de baschet masculin U - BT Cluj.