Un copil de 3 ani a murit, la o zi dupa ce a cazut in scara blocului cu bunicul lui

Potrivit reprezentantilor Spitalului Judetean de Urgenta Bistrita, in urma caderii, copilul a suferit leziuni neurologice foarte grave, iar medicii au declarat decesul sambata dimineata."Copilul de 3 ani, care aseara a fost adus la Unitatea de Primiri Urgente in soc traumatic in urma caderii de la inaltime, a decedat din pacate in aceasta dimineata. Leziunile neurologice suferite au fost foarte grave, medicii declarand decesul in jurul orei 7.00", a declarat Camelia Strungari, purtatorul de cuvant al spitalului.Copilul si bunicul sau in varsta de 62 de ani s-au dezechilibrat, au alunecat si au cazut in scara blocului, de la etajul 2, vineri seara, fiind gasiti de personalul medical inconstienti si in stop cardiorespirator.Potrivit ISU Bistrita Nasaud, dupa aplicarea manevrelor de resuscitare copilul si-a revenit, a fost stabilizat si transportat cu functii vitale la UPU-SMURD Bistrita.In schimb, organismul barbatului in varsta de 62 de ani nu a raspuns manevrelor aplicate, astfel ca echipajele medicale au fost nevoite sa declare decesul la locul incidentului.In acest caz si Inspectoratul de Politie Bistrita Nasaud a declansat o ancheta pentru a stabili imprejurarile in care cei doi au cazut de la inaltime.