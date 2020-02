Un copil de 4 ani a intrat in coma dupa ce a fost la stomatolog

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, anchetatorii s-au autosesizat dupa ce pacientul a ajuns la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului de Pediatrie din Pitesti. In acest caz a fost deschis un dosar penal in rem pentru vatamare corporala din culpa.Copilul in varsta de 4 ani a fost preluat de un echipaj SMURD de terapie intensiva mobila, luni seara, de la un cabinet stomatologic din municipiul Pitesti.Surse medicale au precizat ca pacientul, care era inconstient, a fost intubat si transportat la Spitalul de Pediatrie din Pitesti.Dupa ce l-au stabilizat pe copil, medicii de la Pitesti au decis transferul la Spitalul "Grigore Alexandrescu" din Capitala. Pacientul a ajuns la unitatea medicala din Bucuresti intubat, starea lui fiind stabila la acel moment.