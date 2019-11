Un copil de 7 ani a murit la spitalul din Pascani: Defibrilatorul a ajuns in 40 de minute, carat de la parter la etajul 5. Medicul da vina pe parinti, DSP il contrazice

Defibrilatorul a fost adus in 40 de minute. Medicul da vina pe parinti

DSP desfiinteaza diagnosticul pus de medic

Parintii vor merge in instanta

Ziare.

com

Parintii copilului au povestit ca, la sfarsitul saptamanii trecute, pe corp i-au aparut cateva bubite, care in cateva zile s-au inmultit. Baiatul a fost dus la medicul de familie, care i-a pus diagnostic de varicela si l-a tratat cu Nurofen si Paracetamol.Initial, starea de sanatate s-a imbunatatit, insa, dintr-o data, a inceput sa se invineteasca, inclusiv la fata si buze.Tatal adoptiv al baiatului a povestit, pentru Ziarul de Iasi , ca a sunat la 112, a explicat starea grava in care se afla copilul, dar dispeceratul a decis ca nu e urgenta si au trimis o ambulanta care, desi se afla la un kilometru distanta, a ajuns in 17 minute."Ambulanta a facut un kilometru in 17 minute pana a ajuns la noi cu girofarurile stinse si oprind la semafor la culoarea rosie. Asa li s-a transmis, ca nu e o urgenta. Inregistrarea poate dovedi cat de disperati eram la telefon. Intre timp, Ianis era aproape inconstient si a fost pus la oxigen", a spus Adrian Popoaia, tatal adoptiv al copilului, pentru publicatia citata.Lucrurile nu au mers mai bine nici odata ajuns la spital, spune barbatul. Copilul putea sa comunice cand a fost preluat de medici, acestia i-au administrat o pastila si o perfuzie, dar la 10 minute si-a pierdut constienta.Medicii au inceput manevrele de resuscitare, insa manual, pentru ca defibrilatorul se afla 5 etaje mai jos si a fost adus in 40 de minute, in brate, de asistente."L-au resuscitat un sfert de ora, douazeci de minute, pana au carat aparatura de la parter pana la etajul 5. Imi pare rau ca nu am putut sa filmez cum carau in brate asistentele tuburile de oxigen si defibrilatorul, ajungand in 40 de minute. E ceva de neimaginat. Cu toate astea, l-au resuscitat doar apasand pe pieptul lui", a mai spus Adrian Popoaia.Jurnalistii de la Adevarul au vrut sa obtina un punct de vedere de la spital, insa li s-a spus ca purtatorul de cuvant este in concediu de odihna.In schimb, cei de la Mediafax l-au contactat pe medicul care l-a tratat pe copil, iar acesta sustine ca nu l-a putut salva pentru ca a fost adus prea tarziu la spital si tatal sau a fost recalcitrant cand l-a intrebat daca baiatul de 7 ani era batut."Pot sa va zic doar ca a ajuns prea tarziu, s-a prezentat prea tarziu la spital. Varicela intra in discutie, dar ca o supozitie de diagnostic probabil a fost o varicela, probabil, nu sunt in posesia exacta a analizelor de la IML, ori o varicela hemoragica ori o purpura fulminans ori o meningococemie.(Putea fi salvat daca ar fi ajuns mai repede la spital - n.red.) si sa nu decida parintii cand trebuie sa vina la spital. Din investigatiile facute de mine, copilul acesta s-a prezentat miercuri, dar era bolnav de vineri si spun unii ca la domiciliu ar mai fi prezentat o stare confuzionala. (...)Prima data cand l-am vazut in ce hal era, cianotic am intrebat 'zic, copilul asta este batut?', la care el a facut o iesire dintr-asta nervoasa, adresand cuvinte jignitoare, a spart usa, i-am spus sa nu mai filmeze, sa ne lase sa ne facem meseria, in orice caz, foarte greu am practicat resuscitarea la acest copil, in conditii psihice de neimaginat", a sustinut medicul Vasile Vasiliu.In schimb, cei de la Directia de Sanatate Publica Iasi spun ca diagnosticul de meningococemie, un microb in sange care poate face ca sangele sa inunde plamanii, nu se sustine din analize."Noi am recoltat probe in momentul in care s-a facut si necropsia de la Institutul de Medicina Legala. Problemele sunt analizate la Spitalul Clinic de Boli Infectioase 'Sfanta Parascheva' din Iasi. In momentul de fata, din rezultatele pe care le avem, putem spune ca nu este o meningococemie.Deocamdata, la examenul pe lama, au fost depistati bacili gram-pozitivi - stafilococ, streptococ...vom vedea. Analizele au trecut in etapa a doua, aceea de identificare prin cultura. Noi suspicionam un soc toxico-septic, dar maine vom avea rezultatele finale", a declarat pentru Adevarul Liviu Stafie, directorul DSP Iasi.De asemenea, DSP Iasi a trimis o echipa de epidemiologie la Liceul "Nicolae Iorga" din Pascani, acolo unde baiatul era elev in clasa pregatitoare. Se pare ca exista o alerta de varicela, iar parintii refuza sa-si mai lase copiii la scoala. Conducerea liceului a dispus, la sugestiile DSP Iasi, ca in fiecare dimineata sa se faca dezinfectia clasei.In ce ii priveste pe parinti, Adrian Popoaia a anuntat ca va apela la instanta pentru ca cei vinovati sa plateasca si alti parinti sa nu-si mai priveasca copiii murind sub ochii lor."Noi, din pacate, nu mai rezolvam nimic, copilul nu se mai intoarce, dar sa nu mai pateasca cineva la fel din cauza incompetentei nenorocitilor din sismemul medical din Romania", a spus Adrian Popoaia.