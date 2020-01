Un deputat USR acuza spitalele ca arunca sange contaminat in canalizare: "Bomba biologica!"

Ziare.

Ungureanu prezinta, pe Facebook, si poze de la Spitalul Universitar, unitate medicala sanctionata dupa ce, saptamanile trecute, tot deputatul USR a aratat imagini in care se vedea cum pacientii decedati sunt lasati abandonati cu orele pe holuri sau pe casa scarii, infasurati doar intr-un cearsaf."BOMBA BIOLOGICA! Mii de litri de sange contaminat si alte deseuri infectioase de la sute de unitati sanitare din Romania sunt aruncate ZILNIC in sistemul de canalizare!!!In imaginile pe care le vedeti aici, sangele din salile de operatie, contaminat cu diferite bacterii periculoase din Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti, dar si alte fluide biologice contaminate sunt evacuate in sistemul de canalizare prin intermediul chiuvetelor sau chiar ale WC-urilor, fara sa se respecte procesul de decontaminare! Pericolul pentru sanatatea publica este unul urias!", a scris pe Facebook Emanuel Ungureanu El cere public autoritatilor responsabile sa demareze controale in intreaga tara."Rog public Directiile de Sanatate Publica din Bucuresti si din toate judetele Romaniei sa demareze un control impreuna cu Ministerul Sanatatii si al Mediului pentru a avea urgent o analiza a dimensiunilor acestui dezastru cu implicatii catastrofale pentru sanatatea publica.Din informatiile pe care le detin, cu exceptia Spitalului Foisor din Bucuresti, TOATE celelalte unitati sanitare din capitala Romaniei nu respecta normele legale stabilite prin OMS 1226/2012 care stabilesc clar cum ar trebui sa fie evacuate deseurile infectioase cu un potential toxic urias.Astept un control urgent al DSP BUCURESTI la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, unitate sanitara amendata acum cateva zile pentru grave neglijente privind modul in care sunt tratati pacientii dupa ce mor in acest spital. Din pacate,ale oraselor si de acolo contamineaza aerul, panza freatica si solul!", mai scrie Ungureanu.Deputatul USR continua si acuzatiile la adresa institutiilor responsabile cu controale si acreditarea spitalelor."Este inutil sa va spun ca TOATE unitatile sanitare care arunca sangele contaminat in canalizare au fost acreditate de ANMCS-ul lui Cepoi pe bani grei si ca nu a existat niciun fel de monitorizare din partea acestei autoritati cu privire la procedurile de decontaminare.Ce sa mai spun de Inspectia Sanitara de Stat sau Directiile de Sanatate Publica, habar nu au ce se intampla in aceste unitati sanitare cu sangele contaminat si, daca au habar, nu iau masuri pentru ca fiecare spital este feuda unui manager numit de o gasca politica!", conchide Ungureanu.A.S.