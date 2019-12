Un deputat USR ne arata toaleta cu 3 WC-uri in aceeasi incapere. Se afla intr-un spital din Romania (Foto)

Foto: Facebook/ Emanuel Ungureanu

Dupa cum se poate observa in imagini, intr-o singura toaleta sunt trei WC-uri... unul langa altul."INCREDIBIL! Spitalul de Boli Psihice Borsa, judetul Cluj, etajul 1, Toaleta pentru Femei!Nou in Romania! Toaleta cu 3 WC-uri in aceeasi baie! Poftiti la baie, va rugam!Se poate face caca in grup, poftiti, nu fiti timizi!", a scris Ungureanu pe reteaua sociala.El afirma ca unitatea sanitara este acreditata de Autoritatea Nationala pentru Managementul Calitatii in Sanatate, condusa de Vasile Cepoi, care a facut din unitatea medicala "una din cele mai mari capuse din sistemul sanitar"."Aceste bai infecte sunt amplasate intr-o unitate sanitara acreditata de Autoritatea Nationala pentru Managementul Calitatii in Sanatate (A.N.M.C.S).Cine conduce aceasta institutie? Vasile Cepoi, un cameleon politic care a facut din ANMCS una dintre cele mai mari CAPUSE din sistemul sanitar romanesc. (...)Revin cu intrebarea, unde credeti ca se afla BOMBA BIOLOGICA? Nu ca ar avea importanta, dar pe usa acestei grote scria, 'Toaleta pentru Femei'...", se mai arata in postare.