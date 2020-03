Un grup de clujeni a facut un lant uman in fata unei maternitati si a cerut demolarea acesteia

Ziare.

Participantii la actiune s-au adunat, duminica, in fata Clinicii de Obstretica-Ginecologie "Dominic Stanca" Cluj-Napoca sustinand campania "Vrem spitale noi, de la zero", lansata de deputatul USR Cluj, Emanuel Ungureanu".Ei au format un lant uman in fata clinicii, din solidaritate fata de ideea demolarii cladirii infiintata in anul 1919 si construirii unei maternitati moderne."Am lansat campania << Vrem spitale noi, de la zero >>, cu scopul de a construi o maternitate noua pe locul actualei Clinici de Obstretica-Ginecologie << Dominic Stanca >> din Cluj-Napoca. Convingerea mea este ca un oras bogat cum este Clujul poate construi o maternitate de la zero la standarde europene. Actuala cladire trebuie demolata iar pe terenul de 5000 de mp se poate construi o cladire noua cu 250 de paturi. De mai bine de 100 de ani, un fost grajd este folosit drept spital pentru mame si copii. Fac apel la Primaria Cluj-Napoca, Consiliul Judetean Cluj, la Ministerul Sanatatii si societatea civila, sa sustina aceasta campanie", a spus Ungureanu.Potrivit acestuia, un astfel de proiect poate fi realizat cu un cost estimat la 3 milioane de euro, in cazul unei cladiri mai mici doar pentru maternitate, sau de 50 de milioane de euro, daca e vorba despre un spital de copii."Cladirea poate fi retrasa de la strada, sunt metode tehnice sa mergem pe inaltime si sa facem zone verzi chiar pe noul imobil. Este un proiect viabil iar inainte de a lansa campania m-am consultat cu specialisti care au construit spitale", a explicat Emanuel Ungureanu.Deputatul USR a subliniat ca proiectul construirii unei maternitati noi pe locul actualei clinici "Dominic Stanca" poate fi realizat si prin parteneriat public-privat.Clinica Obstetrica-Ginecologie "Dominic Stanca" a fost infiintata pe 9 mai 1919 sub numele de "Spitalul de femei si ambulatoriul policlinic" iar incepand cu anul 1951 devine baza de invatamant sub denumirea de Clinica de Obstetrica si Ginecologie II Cluj-Napoca.Clinica apartine de Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca si dispune de 75 de paturi amplasate in 22 de saloane.