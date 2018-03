Un nou spital de urgenta in Bucuresti vom avea cel mai devreme in 5 ani. Va costa 300 de milioane de euro

3 spitale intr-unul, aparatura va fi distribuita in tara

Primaria va preda la cheie spitalul de 300 de milioane de euro ministerului

Tudorache promite statie de metrou la usa spitalului

Unitatea medicala va avea peste 1.000 de paturi, 60 de linii de garda, 37 de sali de operatii, heliport, spatii de cazare pentru medici si va cuprinde toate specialitatile, urmand ca Spitalul Floreasca, Centrul de Arsi si sectia de pediatrie de la Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului sa fie relocate in acest nou spital.Investitia de aproximativ 300 de milioane de euro va fi suportata in totalitate de Primaria Sectorului 1, sustine primarul Dan Tudorache. Acesta spera, totusi, sa obtina "sprijin si din partea doamnei primar general, Gabriela Firea, si din partea colegilor din Consiliul General, indiferent de culoarea lor politica".Potrivit lui Tudorache, a fost finalizat studiul de pre-fezabilitate si au fost incepute demersurile pentru Planul Urbanistic Zonal, care va fi supus votului consilierilor generali in sedinta din luna mai.Lucrarile de constructie ar urma sa inceapa in octombrie 2019, cu termen de finalizare mai 2023.Spitalul de Urgenta "Sf. Vasile cel Mare" va fi construit pe Soseaua Bucuresti-Targoviste nr. 10, pe o suprafata de aproximativ 7,2 hectare.In noua unitate medicala vor fi relocate paturile si cadrele medicale din Spitalul Floreasca, Spitalul de Arsi si sectia de pediatrie de la Institutul Mama si Copilul."Exista, intr-adevar, un plan national de paturi. La nivelul celor opt regiuni de dezvoltare exista un masterplan care va genera numarul de paturi care vor trebui reduse pe fiecare tip de specialitate medicala. (...) Referitor la personal, vor fi facute relocari si vom face aceasta relocare concomitent cu analizarea normativelor avand in vedere numarul de paturi, de cabinete.Categoric va fi un numar mai mare de personal decat cel existent in cele trei locatii", a declarat ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, in cadrul unei conferinte de presa organizata la Primaria Sectorului 1.Potrivit ministrului, este vorba despre relocarea a 731 de paturi de la Spitalul Floreasca, 60 de paturi de la Spitalul de Arsi si 185 de paturi de la sectia de pediatrie a Institutului National pentru Sanatatea Mamei si Copilului.Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a precizat ca spitalele care vor fi relocate in noua unitate medicala isi vor pastra, cel mai probabil, destinatia medicala, insa pana la constructia noului spital vor mai fi facute investitii la cele trei spitale daca va fi necesar, pentru reparatii sau aparatura medicala.Aparatura medicala nu va fi, insa, relocata in noul spital, ci la alte unitati din tara daca aceasta nu este uzata."La nivelul Ministerului Sanatatii, pentru constructia acestui spital, s-a constituit un grup de lucru. Tot grupul de lucru va lua deciziile viitoare, dar cred ca isi vor pastra destinatia medicala (cladirile spitalelor de Arsi, Floreasca si Pediatria de la Mama si Copilul - n.red.) dupa ce vor fi adaptate la ceea ce vom dori sa facem in continuare", a spus Sorina Pintea.De asemenea, toata investitia de aproximativ 300 de milioane de euro pentru noul spital, atat lucrari de constructie, cat si dotarea cu aparatura medicala, va fi suportata de Primaria Sectorului 1."Dupa calculele noastre, va fi in jur de 300 de milioane de euro. Poate sa depaseasca. Noi asa am stabilit, undeva la 300 de milioane de euro. Noi speram ca in patru-cini ani sa se termine cu totul, cand il predam, il predam la cheie Ministerului Sanatatii", a declarat primarul Tudorache.Spitalul va avea 1.015 paturi, un bloc operator cu 37 de sali de operatie, 60 de linii de garda, ambulator integrat, radiologie/imagistica, laboratoare, farmacie, sectie de ginecologie-obstretica, maternitate, doua unitati de sterilizare, medicina nucleara, sectie de recuperare post trauma, chirurgie, centru pentru arsi, toxicologie clinica, ATI, pediatrie, neurologie, cardiologie, ortopedie, precum si spitalizare de zi, cu 50 de paturi.De asemenea, spitalul va fi dotat inclusiv cu parcare supraterana, o baza aeromedicala cu doua heliporturi si o baza pentru ambulante.Referitor la acces, Tudorache a spus ca intreaga zona va fi sistematiza, iar Metrorex va face acces la metrou chiar in fata spitalului, pe langa statia Straulesti existenta deja foarte aproape de zona in care va fi construit spitalul.De construirea noului spital de urgenta se vorbeste inca din 2016, de la semnarea protocolului de colaborare intre Primaria Sectorului 1 si Ministerul Sanatatii, atunci condus de Vlad Voiculescu.