Un pacient nu a putut fi preluat de ambulanta pentru ca acesteia nu i se inchidea usa si risca sa cada pe drum

"Cele mai mari probleme sunt legate de ambulantele cu care lucram si aparatura de pe ele, sunt ambulante vechi si aparatura veche. Avem o ambulanta de 11 ani care nu mai face fata. Problemele apar cand mergi la o interventie si constati ca ambulanta nu mai trage si ceri dispeceratului sa trimita alta sauAu fost situatii de acest fel si de fiecare data am fost nevoiti sa solicitam un alt echipaj pentru a prelua pacientul. Au fost si situatii hilare, am cerut un alt echipaj pentru a ne prelua un pacient deoarece nu se mai inchidea usa de la ambulanta si", a spusPotrivit acestuia, pentru situatiile critice conteaza fiecare secunda, iar pacientii au de suferit in cazul in care o ambulanta SMURD nu mai ajunge din cauza problemelor tehnice."Dispeceratul va cauta o alta resursa de interventie, pentru a o trimite, care exista sau nu.", a subliniat medicul sef al UPU-SMURD Cluj., a declarat, la randul sau, ca din punctul de vedere al dotarii cu ambulante si tehnica de interventie ""."La ambulante stam cel mai prost, avem o singura ambulanta cu vechime de 6 ani in inteventie, restul sunt de la 7 ani in sus. Se strica frecvent, au fost ambulante stricate, nu am avut bani sa le reparam si, astfel, au fost zone din judet care nu au mai fost acoperite", a spus Moldovan.Parcul auto al SMURD Cluj cuprinde 15 autospeciale de interventie SMURD de diverse tipuri.