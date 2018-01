Un primar a facut scandal la spital dupa ce fiica lui a asteptat trei ore ambulanta: Isi bat joc de pacienti

Ziare.

com

Incidentul a avut loc sambata noaptea, cand primarul, aflat la al patrulea mandat, a venit la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean din Targu-Jiu cu fiica lui in varsta de 20 de ani, care acuza dureri de cap puternice, scrie Gorjeanul Barbatul a vazut ca trece timpul si fetei nu i se pune un diagnostic, si nici nu i se spune daca va ramane sau nu internata. Speriat ca ar putea sa pateasca ceva, primarul a inceput sa le faca reprosuri medicilor."Stau de 3 ore, i-am rugat frumos sa spuna ce are. Acum 2 ore de abia au zis ca e grav, dar ca nu au salvare. Pana la urma, a venit salvarea cand au aflat ca voi chema presa. Nu se poate asa ceva. Pentru un copil de 20 de ani le-am explicat ca are probleme si se simte rau. I-am facut tomograf la Timisoara si stiam ca e grav. La Targu-Jiu e bataie de joc, pentru mine e clar ca o parte din medici isi bat joc de pacienti.Atunci cand ii intrebi ce se intampla cu fata, unde o duc, daca o duc, ei se deranjeaza si cheama Politia si Jandarmii, de parca asta imi rezolva mie problema. Nu am facut scandal. Am cerut sa mi se spuna unde duc copilul meu, ce fac cu el de 3 ore si mie nu imi spun nimic", s-a plans Sorin Bucurescu.Primarul s-a panicat pentru ca stia ca o familie din localitate si-a pierdut copilul "pentru o injectie administrata gresit" in unitatea sanitara respectiva, dupa cum a explicat el."Eu nu vreau asa ceva pentru fata mea si pentru nimeni de pe lumea asta", a mai spus Bucurescu.Jandarmii si politistii veniti la spital, la solicitarea medicilor, l-au legitimat pe primar, insa nu i-au dat nicio amenda, scrie Adevarul. Pana la urma, fata bolnava a ajuns acasa, fara un diagnostic clar, urmand sa fie dusa la Timisoara, pentru un consult de specialitate.In urma incidentului, conducerea Spitalului Judetean din Targu Jiu a declansat o ancheta interna, scrie Gazeta de Sud