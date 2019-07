Un primar din Botosani a murit pe scarile unui spital fara medic de garda. Se cere demisia managerului

Ziare.

com

Primarul comunei Vornicei, Toader Leampar, a murit, joi dupa-amiaza, dupa ce a suferit un stop cardiorespirator, in timp ce pleca de la Spitalul din Saveni, unde a ajuns dupa ce i s-a facut rau.Pentru ca in spital nu se afla niciun medic, primarul a fost consultat de o asistenta, spun localnicii din Saveni."I-au luat o glicemie si i s-a facut un EKG. La un moment dat, barbatul a plecat, insa a cazut pe scari si si-a pierdut cunostinta. In spital erau doua asistente si o infirmiera. Au sunat la ambulanta si a venit salvarea. L-au resucitat aproximativ 50 de minute, dar a fost in zadar", a povestit Elvira Sologon, fosta angajata a Spitalului din Saveni timp de 40 de ani.Localnicii sunt revoltati de cele intamplate si spun ca, de cand s-a inchis camera de garda, foarte multi pacienti au fost nevoiti sa caute ajutor in alta parte."Este revoltator ce se intampla. Niciodata spitalul nu a fost intr-o situatie atat de proasta ca acum. (...) Sunt doar doi medici care asigura asistenta medicala: un medic internist care vine numai trei zile pe saptamana, luni, miercuri si vineri, si un medic pediatru care a intrat in concediu. Isi bat joc de oameni, au venit, de cand s-a inchis camera de garda, multi oameni si au gasit usile inchise la spital, au fost si oameni cu copii cu piciorul rupt si au fost nevoiti sa plece in alta parte", a mai spus Elvira Sologon.Si primarul orasului Saveni, Relu Tirzioru, este revoltat de modul in care conducerea Spitalului Judetean Botosani, in subordinea caruia se afla Spitalul din Saveni, a gestionat asigurarea liniei de garda a institutiei si cere demisia managerului."Eu cred ca se impune in primul rand demisia managerului si cei responsabili sa plateasca pentru pierderea unei vieti omenesti. Avand in vedere faptul ca si eu sunt primar, mie mi-ar placea sa cred ca nu viata unui primar a fost importanta, ci viata unui om a fost importanta. Sectia este inchisa de cateva zile, de cand un medic, care asigura peste puterile omenesti linia de garda, si-a luat concediu pentru ca asa este firesc", a declarat, pentru Mediafax, primarul orasului Saveni, Relu Tirzioru.Acesta a mai spus ca Spitalul din Saveni a fost propus pentru inchidere, dar ca, avand in vedere distanta mare pana la alta unitate medicala, s-a luptat pentru mentinerea acestuia."Spitalul s-a aflat pe lista de inchidere, eu am facut eforturi deosebite si am solicitat mentinerea acestuia pentru ca am luat in considerare infrastructura de pe malul Prutului si distanta pana la Botosani, pana la primul spital de urgenta, care este foarte mare, infrastructura este precara, timpii de reactie sunt foarte mari", a precizat edilul.Camera de garda de la Spitalul Orasenesc din Saveni a fost inchisa incepand cu data de 26 iunie si va fi redeschisa, conform unui anunt postat pe usa spitalului, in 10 iulie.