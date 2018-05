Un roman care astepta de 10 ani un rinichi a primit un transplant la Iasi

Ziare.

com

Purtatorul de cuvant al Spitalului "C.I. Parhon", dr. Ionut Nistor, a declarat, joi, ca beneficiarul transplantului renal este un barbat de 37 de ani, care, de la varsta de 28 de ani, se afla pe lista de asteptare. Donatoarea este o femeie in varsta de 43 de ani, din Bacau, care era in moarte cerebrala."De aproape un deceniu, pacientul astepta aceasta interventie salvatoare. Facea trei sedinte de hemodializa pe saptamana. Pacientul se afla in evidenta Centrului de Dializa al Spitalului Parhon din 2009. Acest pacient a avut si durata cea mai mare pe lista de asteptare.A mai fost chemat de trei ori pana acum, dar au fost alti pacienti care aveau o compatibilitate mai buna decat el", a spus dr. Ionut Nistor.Potrivit acestuia, transplantul a decurs fara probleme si medicii spera ca, in scurt timp, sa poata efectua transplanturi multiple si la Iasi.Acesta este al doilea transplant din acest an, efectuat la Iasi, de la o persoana aflata in moarte clinica.