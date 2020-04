Un spital din Sibiu se inchide, dupa ce mai multi angajati si pacienti au fost confirmati cu coronavirus

Ziare.

com

Prefectura Sibiu a aratat, vineri seara, ca potrivit datelor transmise la ora 19:00 de Directia de Sanatate Publica, in cadrul Spitalului General Cai Ferate Sibiu au fost confirmate pozitiv, in urma testarii SARS CoV-2,"Ca urmare a acestui fapt, Directia de Sanatate Publica Sibiu, impreuna cu Spitalul General Cai Ferate Sibiu, au decis ca incepand de maine, 25.04.2020, unitatea sanitara mentionata anterior sa fie inchisa temporar, pentru efectuarea dezinfectiei, dar si pentru testarea intregului personal al spitalului", a transmis Prefectura Sibiu.Masura va fi implementata sambata, de indata ce toti pacientii existenti in spital vor fi transferati catre alte unitati sanitare din judet sau externati.Conform sursei citate, se estimeaza ca spitalul va putea sa isi reia activitatea incepand cu mijlocul saptamanii viitoare.