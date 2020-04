Un spital mare din Oltenia are aparat pentru depistarea COVID-19, dar conducerea nu stia nimic asa ca a trimis probele la Bucuresti

LIVE

Informatia este dezvaluita de publicatia Gorj Online : "unitatea medicala DETINE un aparat ultra-performant, o linie PCR, pentru testarea si diagnosticarea certa a pacientilor infectati cu noul coronavirus, insa conducerea institutiei NU STIE acest lucru".Conform Europa FM , aparatul a fost trimis la acest spital de catre Institutul de pneumoftiziologie Marius Nasta inca din 2018.Atunci, conducerea unitatii medicale a hotarat sa il monteze intr-un cabinet TBC si acolo a fost uitat.Asta in conditiile in care primul caz de coronavirus din tara noastra a fost confirmat in Gorj, iar probele recoltate pacientului au fost trimise in Bucuresti pentru testare, pentru ca spitalul sustinea ca nu are un astfel de aparat in dotare.Aparatul este functional, iar conducerea trebuia doar sa cumpere kit-urile pentru SARS-CoV-2 (coronavirus).si s-a tot plans de lipsa acestuia. Astfel, mai multi oameni de afaceri din judet au strans bani pentru o astfel de achizitie.In cateva saptamani, au si reusit sa stranga 200.000 de euro, asa ca au comandat un aparat pentru a-l dona apoi spitalului.In 2018, actualul manager al spitalului, Dumitru Vienescu, detinea functia de director financiar-contabil, iar actualul director economic, Gigel Capota, pe cea de manager.Capota a declarat, luni, ca spitalul a primit,, acest aparat pentru depistarea tuberculozei, care ar putea fi folosit si pentru testarea coronavirusului."Acel aparat este adus in spitalul nostru din anul 2015. Ele au fost achizitionate de catre Institutul de Boli Infectioase Marius Nasta, prin Unifarm, a fost pe niste fonduri europene si erau aparate utilizate strict pe Programul National de TBC. Acum, Institutul Marius Nasta, fiind coordonatorul acestui program, la nivel de tara, a distribuit aparatele respective la toate spitalele care aveau accesat acest program de TBC", a declarat, pentru Mediafax, Gigel Capota.El a mai spus ca acordul pentru a folosi aparatul si pentru testarea coronavirusului a fost gata pe 31 martie."Aparatul ni s-a dat in folosinta, inclusiv cu kitul de diagnosticare rapida pentru TBC. In 2018, in luna iulie, am reinnoit contractul de comodat si a ramas inca o perioada sa-l folosim noi tot acolo, in laborator, strict pentru TBC. Acum, producatorul american, aparand acest nou COVID, a hotarat sa modifice ceva la kituri sa se poata utiliza aceste aparate. Pentru ca nu este aparatul nostru, Institutul Marius Nasta din Bucuresti, coordonatorul national al programului de TBC, a trimis o adresa la doamna doctor Enoiu, ca isi exprima acordul privind utilizarea aparatului respectiv si pentru depistarea noului coronavirus, insa sa ia legatura cu producatorul pentru achizitionarea de kituri.Adresa a fost inaintata pe 31 martie, la noi s-a inregistrat cu doua zile mai tarziu, Serviciul Achizitii a luat legatura cu producatorul si ne-a promis ca in maxim trei saptamani o sa primim kiturile, sa se poata utiliza pentru depistarea coronavirusului. Nu aveai voie sa-l utilizezi pentru altceva, doar pentru TBC. Aparand noul virus si stabilind specialistii ca ar putea fi folosit cu un nou kit, acordul a venit pe 31 martie. Se asteapta kiturile", a mai declarat Gigel Capota.Pe 31 martie, Dumitru Vienescu declara pentru Ziarul Financiar ca, in lipsa unui aparat de tip PCR de testare pentru coronavirus, Spitalul Judetean de Urgenta Targu-Jiu trimite cele cinci recoltari pe care le face pe zi catre Spitalul "Matei Bals" din Bucuresti si spre Spitalul de Boli Infectioase din Craiova.In aceeasi zi, managerul Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" Bucuresti trimitea spitalului Tg-Jiu o informare prin care le spunea celor care conduc unitatea medicala ca au in dotare un astfel de aparat si isi exprimau acordul pentru ca acesta sa fie folosit, mai precizeaza Gorj Online.