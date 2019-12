A evadat de la Sapoca un tanar agresiv si cu probleme psihice. Ar fi incercat sa isi omoare parintii

Ziare.

com

Tanarul este cunoscut ca fiind agresiv, astfel ca persoanele care il vad sunt sfatuite sa nu se apropie de el.Potrivit unor surse din ancheta citate de Mediafax, el era internat pentru ca a incercat, in luna octombrie, sa isi omoare parintii, injunghiindu-i dupa un scandal.Politistii buzoieni au fost sesizati ca un bolnav cu afectiuni psihice, in varsta de 23 de ani, din Prahova, internat si aflat in executarea unei masuri de siguranta, a parasit incinta Sectiei Ojasca din cadrul Spitalului de neuropsihiatrie si pentru masuri de siguranta Sapoca.El are o inaltime de 1,70 m, greutate - aprox. 65 kg, iar la momentul parasirii unitatii spitalicesti purta un trening de culoare gri, pe deasupra un halat de molton albastru, fes de culoare neagra.Politistii fac investigatii si, impreuna cu jandarmii, desfasoara activitati de cautare a barbatului.Persoanele care il vad pe tanarul cautat sunt sfatuite sa nu se apropie de acesta, intrucat este cunoscut ca avand comportament agresiv. Persoanele care detin informatii utile sunt rugate sa se adreseze celei mai apropiate unitati de politie sau sa apeleze numarul unic de urgenta 112.