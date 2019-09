Un taximetrist a fost batut de niste clienti suparati ca i-a dus pe un traseu mai lung

Ziare.

Trei barbati din judetul Timis sunt cercetati penal dupa ce, sambata dimineata, ar fi batut un taximetrist in varsta de 31 de ani, din Timisoara, care i-a transportat cu masina.Potrivit unor surse apropiate anchetei, soferul i-ar fi preluat din fata unei pizzerii din oras si ar fi fost lovit atunci cand a ajuns la destinatie. Agresorii erau bauti si ar fi reactionat violent fiind suparati ca taximetristul ar fi ales un traseu mai lung pentru a incasa mai multi bani.Taximetristul de 31 de ani a fost transportat la spital si a primit ingrijiri medicale, dar nu a avut nevoie de internare.Barbatul a declarat, la audieri, ca nu isi mai aminteste ce s-a intamplat dupa ce a fost lovit.Politistii fac cercetari in cadrul unui dosar penal, pentru lovire sau alte violente, fiind posibil ca incadrarea sa fie schimbata in urma cercetarilor.Cei trei suspecti si cativa martori se afla la audieri, ancheta fiind coordonata de un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara.