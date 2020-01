Ungureanu: Abandonarea de cadavre in spatii improprii este o regula la Spitalul Universitar, nu o exceptie

Ziare.

"Mincinosii! Dupa ce am publicat ieri imaginea pacientului abandonat pe o scara interioara in Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti (SUUB), conducerea acestui spital si domnul Cepoi de la Autoritatea Nationala pentru Controlul Managementului in Sanatate (ANMCS) au iesit public cu explicatii penibile. Doamna manager Nica a spus ca exagerez si domnul Cepoi a spus ca nu era treaba ANMCS sa monitorizeze daca procedura de manipulare a pacientilor morti a fost respectata. (...)ANMCS ia o groaza de bani de la spitale, din banii bolnavilor, pentru acreditare, doar ca unitatile sanitare sa intocmeasca tone de hartii inutile din care se "ingrasa" si niste firme de consultanta apropiate de niste golani", scrie, vineri, pe Facebook, Ungureanu Conform sursei citate, in data de 25 iunie 2019 un domn si-a gasit mama la etajul noua, langa sectia de Neurologie a Spitalului Universitar, tot pe niste scari, abandonata."Femeia decedase si medicul curant l-a anuntat pe fiul defunctei ca este la morga. Din pacate, informatia s-a dovedit a fi falsa si bietul om si-a zarit mama, fara suflare, despuiata, cu un leucoplast agatat de bust si unul lipit de cap, intr-o zona de acces, pe o scara interioara, intre etaje. Atentie, fiul pacientei decedate si-a vazut mama moarta pe brancarda din intamplare, si a intrat in stare de soc. Langa pacienta decedata nu era nimeni, doamna a fost plasata acolo ca un sac de cartofi mai bine de doua ore!", sustine deputatul.Deputatul Emanuel Ungureanu a publicat, joi, pe Facebook, mai multe poze cu pacienti decedati care erau pusi pe targa, pe holurile Spitalului Universitar din Capitala, in replica, reprezentantii unitatii sanitare sustinand ca a fost facuta o ancheta interna si persoanele responsabile vor fi sanctionate."Conform legislatiei in vigoare, "dupa doua ore de la deces cadavrul este transferat la morga" de catre brancardierii sectiei unde a decedat bolnavul, insotit de asistentul medical. In acest sens, persoana decedata a fost scoasa din sectie pentru a fi transportata la Anatomie Patologica. Sectia in care a decedat pacientul fiind situata la etajul 10 al spitalului, pana la sosirea liftului pentru a fi transportat la Anatomie Patologica, persoana decedata a fost pusa in acea zona, o zona de evacuare in caz de incendiu, pentru a nu sta in spatiul unde circulau bolnavii si apartinatorii", conform unui comunicat oficial al spitalului, transmis Mediafax.