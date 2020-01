Unii pacienti cu tuberculoza nu vor mai fi spitalizati. 20% din bolnavii din UE sunt in Romania

Ziare.

Programul pilot se va desfasura pe parcursul anului 2020 si in el sunt inclusi 200 de pacienti din sectoarele 4, 5 si 6 din Capitala, adica, potrivit ministerului, aproximativ 65% din totalul pacientilor cu TB sensibila, cu microscopie negativa si cu rezidenta in Bucuresti. Acestia vot fi tratati in dispensarele TB apartinand Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta", cu obiectivul de a evita spitalizarile in situatia in care acestea nu sunt absolut necesare.Implementarea acestui proiect pilot are ca obiective nu doar tratarea pacientilor cu sputa BK negativa in ambulator, pacienti care nu sunt contagiosi, dar si diagnosticarea rapida a suspectilor, toate acestea fiind facute astfel incat persoanele sanatoase sa nu fie supuse riscului de a contracta boala.In plus, costurile ingrijirii intraspitalicesti sunt mai mari decat cele ale ingrijirii in ambulatoriu, iar economiile realizate pot finanta ale servicii sociale de sprijin pentru pacientul cu TB."Tuberculoza continua sa ramana o problema majora de sanatate publica in Romania. Desi rata de notificare a cazurilor a scazut constant din anul 2002, Romania ramane tara cu cea mai ridicata rata anuala de notificare din UE (aproximativ 20% din cazurile din UE sunt in Romania - n.red.).In sistemul medical romanesc, managementul cazurilor de tuberculoza este inca centrat pe internarea continua in spitale/sectii de pneumoftiziologie, unde se realizeaza diagnosticul de certitudine, initierea tratamentului, precum si, dupa caz, monitorizarea reactiilor adverse si evaluarea statusului pacientului la diverse etape terapeutice.Alaturi de OMS, care este partenerul nostru, urmarim sa inversam acest concept si sa incepem tratarea pacientilor si in dispensare, asa cum recomanda politicile OMS", a declarat ministrul Sanatatii, Victor Costache.Rata de succes asteptata la tratament este de 85% (pacienti cu succes terapeutic -vindecati si tratament complet, conform definitiei) si a unei rate de abandon si pierduti mai mica decat media pe tara de 4%.