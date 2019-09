USR arata conditiile de la sectia de psihiatrie a Spitalului Judetean Constanta: Un loc unde s-ar putea turna filme horror (Foto)

Foto: Facebook/ USR Constanta

"Sectia de psihiatrie a Spitalului Judetean din Constanta arata ca un loc unde s-ar putea turna filme horror.Paturi vechi, cearceafuri patate, pereti scrijeliti cu mesaje ale fostilor pacienti, toalete insalubre, tavane din care curge apa - un tablou de care au parte zilnic pacientii si cadrele medicale.Romania se afla pe locul doi in Europa din punct de vedere al incidentei bolilor mintale. Statul roman este departe de a fi pregatit sa ii ajute pe pacientii cu tulburari psihice. Dar la Constanta, situatia este mult mai grava. Constanta este singurul judet unde nu exista o sectie de bolnavi cronici", se arata pe pagina de Facebook USR Constanta Organizatia mai precizeaza ca sectiile de psihiatrie au spitale separate si dispun de conditii hoteliere, insa "la Constanta nu s-a putut"."Toate judetele care au o sectie de psihiatrie in cadrul SJU au si spitale separate de psihiatrie, cu paturi pentru bolnavi acuti si cronici. Spitalele de specialitate sunt situate la periferie sau in afara resedintelor de judet. Toate dispun de conditii hoteliere, sali de sport, terapie ocupationala si acopera toata patologia psihiatrica. La Constanta nu s-a putut. Am fost condusi de infractori care au transformat sistemul medical intr-un rai al spagilor.Este imperios necesar sa investim in sanatate in anii viitori", se mai arata in postare.Vezi si Infernul de la Spitalul de Boli Psihice Borsa, unde 22 de bolnavi stau intr-o camera mizera (Foto&Video) A.D.