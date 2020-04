Val de demisii si concedii la Spitalul Judetean Arad: Aproape 100 de cadre medicale au cedat in fata coronavirusului

LIVE

Astfel, numarul total al cadrelor medicale care au cedat in fata pandemiei de coronavirus este 97. Din angajatii intrati in concediu medical, 35 sunt medici.Este vorba despre demisii care s-au adunat in ultima saptamana, dintre care 5 medici si-au dat demisia pentru ca se incadreaza in varsta de pensionare, iar ceilalti 9 au invocat motive personale, inclusiv faptul ca vor sa isi protejeze familiile."Avem in total 83 de angajati in concediu medical, dintre care 35 de medici. In ultima saptamana au anuntat", a declarat Carmen Lucuta, intr-o interventie la Digi24.Intrebat care au fost motivele ce au stat la baza acestor decizii, managerul spitalului a spus: "5 medici si-au dat demisia pentru ca se incadreaza la pensionare, au varsta intre 60 si 67 de ani. Sunt mai in varsta si probabil considera ca isi pun viata in pericol. Iar alti 9 medici si-au dat demisia din motive personale, ca isi pun familia in pericol. In total sunt 14 demisii".Referitor la echipamentele de protectie, managerul Spitalului Judetean Arad a spus ca pentru astazi mai exista, dar incepand de maine stocul e epuizat."Azi mai au echipamente (cadrele medicale - n.red.). Maine nu stiu. Ni s-a spus ca vom primi, dar nu stim", a adaugat ea.Totusi, un lucru bun este ca in acest moment nu sunt internati foarte multi pacienti in aceasta unitate medicala."E bine ca nu avem asa multi pacienti. Nu suntem la capacitatea normala de lucru. Avem 347 de pacienti, capacitatea totala este de 1.330 de paturi", a adaugat Carmen Lucuta.Lucuta a explicat ca, in total, in spitalul pe care il conduce sunt 371 de medici si 985 de asistenti, dar exista specializari unde este deficit major."La ATI si la boli infectioase, avem deficit. La ATI, din 6 medici nu avem niciunul. Ei din motive de sanatate nu se pot prezenta la lucru. Cei de la Pneumologie suplinesc", a mai afirmat ea.