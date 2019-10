Victorie uriasa in instanta: Un roman si-a castigat dreptul la viata. Ministerul Sanatatii facuse recurs, dar a pierdut

Ziare.

Procesul a fost deschis de un pacient care nu poate supravietui fara un anumit tratament postoperator, in valoare de 5.000 de lei lunar si pe care statul roman nu il asigura gratuit la domiciliu, doar in spitale, nutritia nefacand parte din pachetul de medicamente compensate. Vazandu-si viata amenintata, Miron Visarion a decis sa se adreseze instantei.Conform art. 22 din Constitutia Romaniei, "".Miercuri, avocatul Cristian Bacanu anunta intr-o postare pe Internet ca procesul s-a apropiat de final si ca era asteptata decizia definitiva a judecatorilor."Tineti minte pacientul pe care l-am reprezentat in vara la Curtea de Apel Bucuresti? Instanta i-a recunoscut dreptul la nutritie intravenoasa la domiciliu. Omul nu se poate alimenta si hidrata normal si atunci depinde de perfuzii zilnice (scumpe) pe care nu si le poate permite.iar azi am avut termen la Inalta Curte. Ei nu vor ca el sa traiasca. Sau nu le pasa. Sau au lucruri mai bune de facut. Cine stie?Astept decizia care va stabili azi sau maine daca omul are gatantat dreptul la viata.. sau nu. Noi cei din sala de judecata am tinut in maini viata unui om - asta da greutate. Avocateste, am facut tot ce se putea face. Acum mingea este la judecatori", scria miercuri Cristian Bacanu.Astazi, avocatul a revenit cu vestea buna."Am castigat!(...) Instanta a respins recursul formulat de Ministerul Sanatatii si de CNAS impotriva unei Sentinte provizorii pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti. Curtea de Apel stabilise in vara ca Statul Roman nu si-a respectat obligatia constitutionala de a proteja viata acestui om si a obligat autoritatile competente sa ii asigure tratament si hrana perfuzabila.Pozitia Ministerului Sanatatii (condus de doamna Pintea - PSD) a fost ca pacientul nu are dreptul de a primi alimentatie perfuzabila la domiciliu. Totodata, acesta nu putea fi nici spitalizat pentru tot restul vietii (...)", a scris Cristian Bacanu pe Facebook.Pentru acest caz s-au batutAnul trecut, pe masa ministrului Sanatatii, Sorina Pintea, a fost depusa o petitie cu peste, prin care i se aducea la cunostinta aceasta problema extrem de grava, iar ministrul promitea ca pana la finalul anului 2018 se va gasi o solutie si costurile hranirii parenterale vor putea fi decontate prin Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, dar acest lucru nu s-a intamplat.15.000 de oameni, copii si adulti, sunt inregistrati cu astfel de probleme, de viata si de moarte."Foarte multi oameni sufera. Nici nu ma pot inchipui in locul lor. Nu imi pot imagina cum as depinde intr-o zi de un fir, o perfuzie, ca sa ma hidratez si sa ma hranesc. Si nu imi pot imagina ca,", scria atunci Carmen Uscatu, unul dintre fondatorii asociatiei Daruieste Viata.