Viermi la Spitalul de Copii din Galati. Reactia managerului: Nu mai sunt probleme acum (Video)

"Femeia de serviciu a spus ca degeaba facem reclamatie ca nu se rezolva nimic. Oameni buni, ne mananca viermii", sunt cuvintele care insotesc postarea.Managerul spitalului, Victorita Stefanescu, a declarat, sambata, pentru News.ro, ca s-au demarat verificari."Este vorba despre baia unui salon de la etajul intai, unde au fost filmati niste viermi. Acum nu mai sunt probleme acolo. Noi facem igienizari perioduc", a declarat managerul spitalului.Aceasta a precizat ca va incerca sa stabileasca ce s-a intamplat.Intr-o postare ulterioara, barbatul ii incurajeaza pe toti cei care intalnesc nereguli sa le sesizeze, fara sa le fie teama ca apoi vor fi tratati mai rau si nu vor beneficia de drepturile lor."Toate televiziunile prezente la spital. Am dat declaratii si eu si sotia. Au fost lasati sa intre sa filmeze in salon, buni bazati ca au curatat bine, dar surpriza, au reusit sa filmeze si ei viermii. Sotia impreuna cu fiica-mea au fost mutate in alt salon iar in salonul cu viermi, acum, se demonteaza obiectele sanitare. Toata lumea agitata, toate au acum echipament corespunzator si peste tot se face curatenie. Hai ca se poate!", scrie pe Facebook Patriche Mihai