Vlad Voiculescu: De ce pleaca medicii tineri din tara? De-aia... pentru ca se pare ca tara asta nu prea are nevoie de ei

"Doamne, dupa 11 ani de invatat, 50 RON pe luna sau sa ajung sa platesc eu statul?!"

"De ce pleaca medicii tineri din tara? De-aia... pentru ca se pare ca tara asta nu prea are nevoie de ei", este mesajul lui Vlad Voiculescu."Vom ramane cuatotputernici, toti cu aceleasi simptome, in stare de cercetare penala sau nu", mai scrie fostul ministru, dupa care distribuie mesajul postat de o tanara, medic specialist gastroenterolog."Am ajuns aici prin munca, multa munca. Am intrat la unul dintre cele mai bune licee din orasul natal dand examen de admitere. Am terminat liceul printre cei mai buni elevi. Am intrat la Medicina dand examen de admitere, nu concurs de dosare. Am terminat cei 6 ani de facultate cu media 9.72 la examenul de licenta.Am fost intre primii 50 de oameni la examenul de rezidentiat in 2007. Urmeaza 5 ani de rezidentiat, 2 copii si, in aprilie 2017, marele examen: specialitatea. Dupa examen, inscriere in Colegiul Medicilor: teste pentru sifilis, TBC, examen psihiatric....Depus CV-uri cam peste tot pe unde puteam. Inscriere la AJOFM, macar conributiile sa le am asigurate. Deci, 11 ani de studii superioare terminate cu...somaj", isi incepe Alina Buliarca mesajul.Aceasta povesteste ca, in momentul in care credea ca nu se poate mai rau, a constatat ca nu se putea angaja nici in spital de stat, nici in clinici private. A decis sa urmeze doctoratul pentru a ramane conectata la lumea medicala."Taxa pe an, 5.000 RON. Hai ca nu-i chiar asa de mult, pentru educatie, merita. Am posibilitatea sa fiu cadru didactic asociat la Universitate - o sursa de venit. Mi se atribuie 5 ore pe saptamana, 38 RON ora. Si cand credeam ca nu se poate mai rau, mail de la Universitate: ''", mai scrie tanara.Pentru ca nu avea alt venit a sunat sa intrebe ce trebuie sa faca."Cum nu aveti alt venit, contributiile se raporteaza la salariul minim pe economie, adica 1.900 Ron. Asta inseamna 665 Ron. Va raman 55,", i s-a raspuns.Tanara povesteste ca a inceput sa planga."M-a bufnit plansul. Doamne, dupa 11 ani de invatat, 50 RON pe luna sau sa ajung sa platesc eu statul pentru cateva ore pe care le predau!??Nu vreau decat sa-mi exercit profesia pentru care am investit atat si sa fiu respectata. Puteam sa aleg orice altceva, orice...", isi incheie tanara mesajul.