Asociatia Zi de bine continua campania #scutpentruspitale

Ziare.

com

Tinand cont de contextul pandemiei de coronavirusva deveni pentru o perioada nedefinitaToate fondurile stranse de asociatie vor fi directionate catre spitale din Petrosani, Sinaia, Radauti, Craiova, Buzau, Suceava, Targu Mures, Brasov, Campulung si Bucuresti, sub forma materialelor de care au nevoie pentru a lupta in siguranta impotriva virusului., spune:Campania de strangere de fonduricontinua atat cat va fi nevoie, in incercarea de a-i proteja pe cei aflati in linia intai, cei mai expusi dintre noi: medici, asistente, brancardieri.Asociatia face apel la comunitatile locale, cetateni si companii, sa ajute asa cum pot, prin donatii de materiale sau donatii in bani, din care va achizitiona echipamentele necesare si le va trimite spitalelor.Asociatia ZI de BINE a alcatuit o lista cu necesarul de echipamente si aparatura medicala pentru 12 spitale care au solicitat ajutor, lista pe care isi propune s-o acopere cu sprijinul donatorilor, persoane fizice sau companii.Pe lista figureaza produse esentiale precum: paturi, mese de tratament, sterlizatoare UV, laringoscoape, kituri de intubatie, echipamente pentru ventilatie mecanica, pompe pentru siringi, aspiratoare chirurgicale, cabine de decontaminare, teste rapide pentru COVID, sonde de aspirare, filtre pentru sistemele de ventilatie, combinezoane de protectie, halate medicale impermeabile de unica folosinta, sorturi medicale impermeabile, masti chirurgicale, masti de protectie, toate marimile de manusi de unica folosinta din latex cu sau fara pudra, ochelari de protectie, sapun lichid, termometre contactless, pulsometre, botosi de unica folosinta, lampi UV, solutii de dezinfectare pentru suprafete si pentru obiecte, si multe altele.Cu un simplu sms cu textulse poate face o donatie pentru a ajuta spitalele mici din comunitati precum Petrosani, Sinaia, Radauti, Craiova, Buzau, Suceava, Targu Mures, Brasov, Campulung si Bucuresti.Contributiile se pot face si prin transfer bancar in urmatoarele conturi:Va puteti dona ziua de nastere pe Galantom (peste 60 de oameni si-au donat deja ziua) iar companiile pot face sponsorizari, contractul este precompletat si se poate descarca de pe site-ul nostru: https://zidebine.ro/sponsorizare.html , adauga Melania Medeleanu.A reusit sa stranga in doar 15 zile 50.000 de euro pentru cauza lunii martie - Casa Blondie pentru copiii bolnavi abandonati in Sectia de Neonatologie de la Spitalul Marie Curie.In doar 10 zile de la lansarea celei de-a doua cauze,, a strans aproape 300.000 de euro de la mai bine de 30.000 de donatori, persoane fizice si companii.Cu acesti bani, Zi de Bine a sprijinit deja Spitalul de Boli Infectioase Brasov, unde a trimis 2.000 masti FFp2, 300 de combinezoane, 400 de ochelari de protectie si 6 viziere, 500 de teste diagnostic, asternuturi pentru 100 de paturi.De asemenea, au ajuns la Brasov 2 containere inchiriate pentru 2 luni, alte doua urmand sa fie achizitionate si donate spitalului. Pentru spitale din Radauti, Targu Mures, Sinaia, Petrosani, Campulung, Craiova, Buzau si Bucuresti au fost trimise 1.000 de masti ffp1, aproape 25.000 litri dezinfectant si 10000 manusi chirurgicale.ZI de BINE va achizitiona si aparate de ventilatie mecanica de inalta performanta, monitoare, pulsoximetre etcInformatii despre modul in care se pot face donatiile se gasesc pe site-ul Asociatiei Zi de Bine - www.zidebine.ro si pe pagina de Facebook - https://www.facebook.com/zidebine.ro/