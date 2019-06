Balul de La Castel a adunat peste 120.000 de euro pentru copiii aflati in dificultate din zona Moldovei

Ziare.

In scopul strangerii fondurilor din acest an, organizatorii au reusit sa adune o colectie de 20 de obiecte, respectiv tablouri donate de artisti, bijuterii, piese vestimentare, dar si experiente inedite, care au ajutat la obtinerea unei sume de 51.000 de euro.Suma record din licitatie a fost platita pentru desenul donat de catre artistul Stefan Caltia, din colectia personala, acesta fiind modul dumnealui de a sustine proiectele pentru copii ale Fundatiei Bethany. Acest lucru a fost posibil si datorita demersurilor facute, cu generozitate, de Galeria ARTEP din Iasi. Pentru a-si asigura aceasta lucrare valoroasa, compania Kosarom a licitat 40.000 de lei, un record pentru toate cele opt editii ale Balului de La Castel.Sume importante au fost licitate si pentru ceasul donat de Augustin Watches, pentru care s-a licitat suma de 23.500 lei, tabloul "I'm fine, you?" donat de artistul Vladinsky, adjudecat pentru 26.000 lei si cerceii oferiti de Teilor, pentru care s-au obtinut 14.000 de lei.Fundatia Bethany le multumeste tuturor celor care si-au aratat generozitatea si au donat obiectele care au fost scoase la licitatie: Alexandros Pintilii Karciucas, Liviu Sandulache, Miruna Cojanu, Irina Jijian Pascariu, Paul Hitter, Ion Nedelcu, Irina Schrotter, Augustin Matei, Sophia. Home Decoration, Musette, Papucei, Croaziera de Vis.. Pe langa suma angajata in cadrul licitatiilor de catre invitatii prezenti, se adauga si sponsorizarile oferite de partenerii evenimentului, care s-au alaturat acestei cauze nobile."Editia a VIII-a a Balului de La Castel a fost o seara ce a stat sub semnul elegantei absolute. Atmosfera a fost una frumoasa si relaxanta, asa cum au descris-o multi dintre invitatii nostri. Mare parte dintre acestia sunt prieteni constanti ai Fundatiei Bethany si ai Balului de La Castel, care la aceasta editie au invitat alaturi de ei prieteni si colaboratori, incurajandu-i, astfel, sa se implice in proiectele pentru copii in dificultate propuse de noi.Ceea ce s-a intamplat la Balul de La Castel a fost o dovada de generozitate si solidaritate, care ne-a lasat fara cuvinte, dar care ne da incredere ca, impreuna, putem schimba in bine vietile si mai multor copii. Suntem recunoscatori pentru increderea care ni se ofera la fiecare editie si pentru oamenii extraordinari care ne sunt alaturi! Multumim, acesta e cuvantul, desi pare sarac pe langa emotia pe care o simtim", declara Georgiana Vieru, coordonatorul evenimentului.Atmosfera placuta s-a datorat si aportului celor doi amfitrioni ai Balului, Amalia Enache si Pavel Bartos, precum si momentului muzical exceptional oferit de catre Directia 5.Fundatia Bethany si-a asumat, prin misiunea sa, sa intervina in doua directii importante privitoare la copiii aflati in situatii de risc."Serviciile de terapie recuperatorie pentru copiii cu dizabilitati sunt de departe insuficiente in Romania. De altfel, acesta a fost motivul pentru care, in 2012, Fundatia Bethany a organizat prima editie a Balului de La Castel. In 2012, organizatia a deschis un centru de recuperare, unde copiii au parte de sedinte de terapie gratuite. Acest centru a fost sustinut cu precadere, de-a lungul timpului, din sumele obtinute la balul caritabil de La Castel si in continuare are nevoie de multa sustinere. Se poate ca terapia sa dureze ani de zile pentru ca un copil sa faca progrese. E nevoie de rabdare din partea parintilor mai ales, dar si de perseverenta si, desigur, de investitie financiara consistenta din partea organizatiei.A doua directie o constituie educatia copiilor din medii dezavantajate. Fundatia Bethany sustine 50 de copii din satele din judetul Iasi cu burse pentru a putea merge la liceu. Programul e mult mai complex, de altfel, si presupune sustinere nu doar financiara pentru copii, ci si indrumare, orientare profesionala si facilitarea contactului cu contexte profesionale care sa-i ajute sa inteleaga ce li se potriveste", a declarat Diana Paius, Managerul Fundatiei Bethany Tot prin prisma interesului pentru educatie, organizatia sustine anual functionarea unui centru after-school in orasul Targu Frumos, centru in care mai bine de 40 de copii din familii vulnerabile vin zilnic pentru a-si face temele, alaturi de voluntarii organizatiei, dar si ca sa primeasca o masa calda. Balul de La Castel este un eveniment initiat si organizat de Fundatia Bethany, aflat acum la cea de a 8-a editie. Evenimentul a fost posibil cu ajutorul co-organizatorilor: Hotel Restaurant La Castel, agentia Incotro si Rodotex.De asemenea, evenimentul nu ar fi avut aceeasi anvergura fara suportul partenerilor si al sponsorilor:Partener principal: MigdalinDiamond Event Sponsor: CEZ Romania, KosaromGold Event Sponsor: Mobexpert, Dentesse, Dames, Teilor, Lear Corporation Romania, Wise.travelCompanii participante: Volvo, Gemini CAD Systems, Zepter, QEsteticSponsori: Saria Decoratiuni, Tricorp, Cuptorul Moldovencei, Croaziera de Vis, Simba Invest, Caracteristic , Tymbark, Bucovina, Rovani Com, Coeur de Nuit, Creative Bar Events, Green Spa, Baroque, Festivo Band, Vasea Onel Films, Photo Magic - photo agency, Alex Iacobescu Photography, Alexandru Saru Photography, Sunshine by Alexandra Feraru, Irina Anti Make-up Artist.Partener media principal: Magic FMParteneri media: WINK Public Multimedia, Iasi TV Life, Ziarul de Iasi, Radio Iasi, Curierul de Iasi, Revista FPM, Happy Media, inoras.ro, iasifun.ro.Mai multe informatii puteti gasi la - https://www.facebook.com/BaluldelaCastel/ si