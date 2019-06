Beneficiile unui camin de batrani privat

Ziare.

Situatia caminelor de stat ii indeamna pe batrani, in mod direct, sau pe rudele acestora sa aleaga camine de batrani private. Aceasta alternativa devine din ce in ce mai populara datorita faptului ca ofera atat servicii moderne, cat si calitate. Astfel, persoanele care sunt in cautarea unui camin de batrani privat considera aceasta optiune drept cea potrivita si cea care poate ajuta orice persoana inaintata in varsta ce nu se mai poate ingriji singura.Tot in aceasta categorie intra si centrele rezidentiale. Acestea se ocupa de ingrijirea batranilor, a seniorilor si a persoanelor de varsta a treia care au nevoie de ajutor specializat. Alaturi de persoane in varsta, aceste centre asigura ajutor specializat persoanelor ce au trecut printr-o interventie chirurgicala si se afla in perioada de recuperare.Persoanele care au parinti sau bunici de varsta inaintata care pot fi singuri trebuie sa acorde o atentie sporita caminelor pentru batrani. Este esential ca acestea sa ofere atat asistenta medicala, precum si o ingrijire corespunzatoare. Un centru care beneficiaza de un grad mare de apreciere din acest punct de vedere, mai ales printre batranii din Bucuresti si rudele acestora, este caminul Acasa la Bunici, deoarece le permite acestora sa fie aproape de cei dragi, iar reprezentatii caminului ofera garantia ca cei batrani vor avea parte de toata atentia si grija de care au nevoie.Deoarece personalul este alcatuit din oameni calificati si experimentati in acest domeniu, acestia pot oferi batranilor aflati in grija lor servicii atat medicale, cat si psihologice de care au nevoie pentru intretinerea sau chiar imbunatatirea starii de sanatate.Un camin de batrani trebuie sa puna la dispozitie camere cu locuri limitate, pentru a evita aglomerarea. Aceste camere trebuie sa dispuna de un sistem bun de climatizare, un mobilier modern, dar si televizor si Internet. In ceea ce priveste interactiunea dintre persoanele cazate, spatiile comune ale caminelor trebuie sa fie primitoare si confortabile, astfel incat batranii sa se poata intalni pentru a interactiona prin vorba si prin diferite activitati. Acestia pot juca diverse jocuri precum sah, rummy, carti etc. si pot urmari filmele sau emisiunile dorite.Este important ca batranii sa fie implicati in diverse activitati, specifice varstei lor, dar si corespunzatoare starii de sanatate. Activitatile din cadrul unui camin de batrani profesionist trebuie sa asigure o batranete activa si fericita, stimuland folosirea mintii si a trupului. Astfel, se mentin sau se imbunatatesc memoria si concentrarea, ceea ce favorizeaza un proces de gandire eficient.In acelasi timp, se pune pret si pe echilibrul psihic care se mentine prin socializare cu persoane de varste apropiate, iar activitatile fizice intaresc sistemul imunitar si elimina stresul, ceea ce rezulta un somn mai adanc si mai linistit.O ingrijire precara a persoanelor dragi inaintate in varsta nu este mereu rezultatul nepasarii, ci al unui program foarte incarcat care nu permite concentrarea atentiei necesare catre acestea. De aceea, un camin de batrani privat este cea mai buna solutie, atat pentru batranii care beneficiaza in mod direct de tratamentul acestor centre, cat si celor dragi care vor sa se asigure de bunastarea parintilor sau bunicilor.