Campania nationala "Sa intelegem mai bine alimentele", un mod activ de informare si educare a consumatorilor

Scopul este clarificarea ideilor gresite despre continutul alimentelor cat si consolidarea imaginii producatorilor de alimente, oferind publicului acces la informatii reale, verificate, singurele care pot sta la baza unor alegeri corecte.Ajutandu-i pe consumatori sa cunoasca mai bine alimentele reprezinta un avantaj atunci cand in piata/media apar informatii negative, chiar false despre continutul alimentelor.Teoriile alarmiste, interpretate gresit, contribuie pas cu pas la distrugerea industriei alimentare din Romania, iar noi nu ne dorim asta!Campania isi propune sa educe consumatorii in sensul unei mai bune intelegerii a felului in care sunt produse alimentele pe care ei le gasesc la raft, sa ofere raspunsuri la intrebari precum "Ce contin alimentele,"Am simtit ca a venit momentul sa demaram o actiune cu impact national pentru a incuraja consumul inteligent si echilibrat de alimente si pentru a demonta stirile false despre acestea. Este momentul sa punem punctul punctul pe 'i' in sensul unei mai bune intelegerii a felului in care sunt produse alimentele pe care ei le gasesc la raft, oferind raspunsuri avizate la intrebari precum 'Ce contin alimentele?', 'Care sunt efecte negative asupra sanatatii in cazul consumului produsului 'x'?', a declarat Claudia Bocean, General Manager RO.aliment, initiatorul campaniei.Sustinatorii campaniei la acesta data sunt: CRIS-TIM, Aldis, Comtim, Zuzu Divin, Eco Extract, Five Continents, Perutnina, Ital Prod, Mestesugari de Gusturi, Mirdatod, Olympus, Tano Prod, Zimbria si Napolact, impreuna cu asociatiile profesionale Asociatia Romana a Carnii (ARC), Asociatia Patronala Romana din Industria Laptelui (APRIL), ROMALIMENTA, Asociatia pentru Promovarea Alimentului Romanesc (APAR), Asociatia Specialistilor din Morarit - Panificatie din Romania (ASMP), Federatia Nationala a Degustatorilor Autorizati (FNDA), Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare (IBA).Campania "Sa intelegem mai bine alimentele" dureaza timp de 6 luni si debuteaza pe 7 iunie in Mall Promenada, unde timp de doua zile vor fi organizate zone de sampling si vanzare produse, workshopuri si "scoala pentru presa", zona special amenajata pentru copii de Perutnina, Cris-Tim si RO.aliment, unde se vor desfasura diferite concursuri, demonstratii culinare la rece, tombole, pictura pe fata etc.Estimam aproximativ 10.000 de vizitatori, care vor putea degusta si cumpara produse ale partenerilor, dar se vor putea si informa direct de la producatori in legatura cu procesul tehnologic si aportul nutritional al alimentelor respective, in intervalul orar 11:00-20:00.In prima zi, va avea loc si un workshop, urmat de conferinta de presa, pe tema "Demotam stirile false despre alimente", alaturandu-ne eforturilor de a pune stop fake news-urilor. Jurnalistii prezenti vor putea adresa intrebari reprezentantilor industriei, precum: Dana Tanase (Director Executiv ARC), Dorin Cojocaru (Presedinte APRIL), Conf Dr. Ing. Nastasia Belc (Director General Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare), Conf. Dr. Corina Zugravu (Medic Primar in Nutritie si Igiena Alimentatiei), Cristian Popa (Director General KUK Romania) si Masterchef BAZ. Acesta din urma va invita, pe 8 iunie, si la un Cooking Show, in care va utiliza produsele partenerilor care s-au alaturat campaniei.Activitati similare vor avea loc si in Constanta, Cluj si Iasi, pentru care vom anunta datele in perioada urmatoare.Pentru alte informatii despre campanie, va invitam sa accesati site-ul RO.aliment.