Cazul Sorina: Fetita afla pe 3 iulie daca poate pleca din tara

Ziare.

com

Purtatorul de cuvant al Judecatoriei Drobeta Turnu Severin, Andreea Danciu, a spus ca judecatorul investit cu solutionarea cauzei a decis ca se impune amanarea."Judecatorul investit cu solutionarea a decis ca se impune amanarea cauzei pentru a se comunica diversele cereri depuse la dosar, respectiv intampinare, cerere reconventionala si cererea de chemare in judecata catre parati", a declarat Andreea Danciu.Aceasta a explicat ca familia Sacarin a solicitat plata unor sume de bani, cel mai probabil despagubiri pentru sederea in Romania pe durata procesului."S-a depus cererea reconventionala cu plata unor sume de bani. Paratii solicita obligarea celorlaltor parti la plata unei sume de bani", a explicat Danciu.Intr-un comunicat de presa, de joi, al Judecatoriei Drobeta Turnu Severin se anunta ca amanarea cauzei a fost dispusa pentru data de 3 iulie."In vederea comunicarii catre reclamant a intampinarii si a cererii reconventionale formulate de paratii Sacarin Gabriel si Sacarin Ramona Elena, respectiv pentru a se comunica paratilor cererea de chemare in judecata, in sedinta publica din data de 27.06.2019, judecatorul investit cu solutionarea cauzei a dispus amanarea judecarii acesteia la data de 3.07.2019, ora 11:00, Sala nr. 2.Totodata, s-a dispus citarea paratilor Sacarin Gabriel si Sacarin Ramona Elena cu mentiunea de a achita taxa judiciara de timbru in cuantum de 200 lei, aferenta cererii reconventionale, precum si emiterea unei adrese catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie, fiind prorogata discutarea exceptiilor procesuale invocate prin intampinare", se arata in comunicat.Judecatorii de la Tribunalul Mehedinti au declinat catre Judecatoria Drobeta Turnu Severin competenta de solutionare a solicitarii procurorului general interimar, Bogdan Licu, privind interzicerea parasirii teritoriului Romaniei de catre fetita de opt ani din Baia de Arama adoptata de o familie de romani din SUA.Procurorul general al Romaniei, Bogdan Licu, a formulat, luni, o cerere de ordonanta presedintiala adresata Tribunalului Mehedinti prin care a solicitat interzicerea parasirii teritoriului Romaniei de catre Sorina De asemenea, Licu a formulat o cerere de revizuire a sentintei prin care a fost incuviintata adoptia si a cerut suspendarea executarii sentintei.Sorina a fost luata de autoritati din locuinta asistentului maternal din Mehedinti care a crescut-o, dupa ce a fost adoptata de o familie de romani din SUA. Momentul a fost filmat de apropiatii familiei, iar imaginile au fost postate pe Facebook . In filmare se vede cum copilul, disperat, plange, se prinde de hainele femeii si striga "mami, nu vreau sa plec", in timp ce procurorul trage de ea si incearca sa o duca la masina, pentru a fi preluata de parintii adoptivi.