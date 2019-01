Ce criterii trebuie sa urmariti atunci cand sunteti nevoiti sa alegeti un centru de ingrijire pentru o persoana iubita

Ziare.

Atunci cand sunteti in aceasta situatie si spitalul nu va poate ajuta, o casa de ingrijire poate fi alegerea potrivita. Pentru ca statul nu gaseste intotdeauna fondurile necesare pentru institutiile pe care le administreaza , caminele private par a fi varianta optima.Intr-un astfel de loc, persoanele cu nevoi speciale primesc ingrijirile necesare de la profesionisti calificati in domeniul sanatatii. Casele de ingrijire ofera ajutor si asistenta medicala 24 de ore pe zi. Unele dintre ele au contracte cu medici care viziteaza regulat rezidentii, iar altele dispun de servicii de transport al acestora la cabinetele medicale de specialitate.Pentru ca multi dintre rezidenti au leziuni critice, boli grave sau au nevoie de ingrijire dupa unele interventii chirurgicale, unele centre sunt amenajate ca un spital, cu rezerve cu un pat sau doua si personal complet pentru ingrijire medicala, terapie fizica, terapie logopedica si terapie ocupationala.Un camin privat din Bucuresti a demarat lucrarile pentru a pune la dispozitia persoanelor asistate un serviciu de salinoterapie. Unele dintre aceste asezaminte dispun chiar de unitati pentru persoanele cu probleme de memorie, cum ar fi dementa.Alte camine de ingrijire sunt amenajate ca locuinte comune, cu o bucatarie comunitara, pe care rezidentii independenti o pot folosi, si un decor care sa aminteasca cat mai mult de conditiile de acasa. Acestea au si o camera de zi care faciliteaza interactiunrea intre persoanele cazate.Cand sunteti pusi in situatia de a alege o casa de ingrijire, un prim pas este acela de a obtine recomandari de la persoane cunoscute si de incredere: medicul de familie, medicul specialist, preot, prieteni sau familie. O alta modalitate de a afla unde gasiti centre de ingrijire este internetul, unde trebuie sa urmariti recenziile pe care le primesc acestea.Dupa ce ati intocmit o lista cu centre de ingrijire, trebuie sa contactati fiecare casa in parte si sa va informati in legatura cu:- ce tip de locuinta si de ingrijire ofera, daca primesc persoane independente sau doar asistate;- daca au spatiu disponibil imediat;- care sunt cerintele pentru admitere;- ce fel de ingrijire ofera;- care sunt costurile;- daca sunt autorizate;- cum asigura urgentele medicale;- care sunt orele de vizitare;- daca persoana apropiata este monitorizata permanent;- daca se poate contacta oricand persoana internata prin conexiune de internet sau telefon.Pasul decisiv este acela de a vizita centrele care vi s-au parut cele mai potrivite pentru apropiatul dumneavoastra. Trebuie neaparat sa discutati cu directorul centrului si cu seful serviciului de asistenta medicala.Informati-va in detaliu despre politicile centrului, costurile si serviciile disponibile si perioada de cand este angajat personalul (un personal stabil sugereaza o institutie serioasa).Mai faceti o vizita neanuntata, la o alta ora din zi si evaluati mancarea si curatenia in sala de mese, atitudinea personalului, mirosurile (daca sunt prezente intrebati despre cauza acestora) si facilitatile pentru persoanele cu handicap.Dupa ce veti face toate aceste lucruri, veti putea lua o hotarare cat mai buna pentru viitorul persoanei dragi. Oricat veti fi de atenti, trebuie sa monitorizati situatia si in perioada urmatoare, prin vizite cat mai dese la centrul de ingrijire.Asa ca, un criteriu in alegerea dumneavoastra trebuie sa fie si distanta dintre dumneavoastra si centru. Nimic nu creaza un sentiment mai placut decat vizita prietenilor si a familiei.