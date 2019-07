Crosul HOSPICE: 1.200 de alergatori, un record national si aproape 50.000 de euro pentru pacienti

Ziare.

Ultramaratonistul Robert Hajnal a reusit o cursa incredibila, a inceput sa alerge pe banda la 5 dimineata si dupa 12 ore s-a oprit la 135 de kilometri, stabilind astfel recordul national la alergare pe banda.Pe cele doua benzi s-au aflat colegii lui Robert de la Brigada 2 Vanatori de Munte Sarmizegetusa, dar si 20 de sustinatori care si-au dorit sa alerge cate jumatate de ora alaturi de cel mai bun ultramaratonist din Romania.In cele 12 ore de alergare, Robert Hajnal a fost sustinut permanent de mama sa, dar si de voluntarii HOSPICE care l-au incurajat continuu."A fost solicitant, la un moment dat imi pierdusem increderea ca voi reusi sa-mi ating obiectivul propus, dar incurajarile de pe margine m-au ajutat sa depasesc acele clipe. A fost mai intens decat ma asteptam, poate si pentru ca i-am simtit alaturi pe tot parcursul cursei, pe cei carora am vrut sa le dedic recordul, pacientii ingrijiti de HOSPICE Casa Sperantei", a declarat Robert Hajnal.Pentru ca pacientii sunt cei care stiu cel mai bine realitatea unui diagnostic greu si nevoia de ingrijire paliativa, dar si pentru a da un exemplu si pentru a le multumi celor care ii sustin, copiii si adultii ingrijiti de HOSPICE Casa Sperantei au pornit intr-o cursa simbolica, alaturi de familii si de o parte dintre specialistii fundatiei. Intr-un moment extrem de emotionant, ei au parcurs traseul tinandu-se de mana, in aplauzele sustinatorilor aflati pe margine."Am vazut atata putere, determinare si mai ales bucurie pe chipurile pacientilor pe tot acest traseu al Cursei Sperantei, incat a fost de-a dreptul coplesitor. Este uimitor cati oameni s-au strans laolalta in acest eveniment, dornici sa ajute si sa faca diferenta in vietile lor", a declarat Mirela Nemtanu, director executiv HOSPICE Casa Sperantei, care i-a insotit pe pacienti pe tot parcursul acestei curse speciale.Fondurile stranse in cadrul evenimentului si cele adunate de alergatorii din Team HOSPICE pe platforma galantom.ro sunt dedicate asigurarii de servicii gratuite copiilor si adultilor care infrunta o boala incurabila.Datorita celor care cred in cauza HOSPICE, ingrijirea paliativa va juca un rol important atat in vietile celor cu o astfel de afectiune, cat si in ale celor care le sunt alaturi.