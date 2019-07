Cum am ajuns la cazul Caracal? Anatomia statului esuat: ati obtinut ce ati vrut!

Am avut o masina buna, am pus toporul pe ea, volanul a ajuns intr-un garaj, motorul in alt garaj, rotile in alt garaj, iar soferii au interdictie sa mai intre in garaje. N-ai ce faci cu asa ceva. Cum sa interzici unei institutii a statului sa se implice in cautarea infractorilor? A fost o operatiune premeditata de distrugere a capacitatii de reactie a statului in fata infractionalitatii si iata efectele ei.

Sa nu mai fim ipocriti: judecatori, procurori, politisti, avocati etc trecem prin cea mai debusolata perioada, in care se reuseste rescrierea valorilor fundamentale de catre nepriceputi in favoarea unor 'priceputi'. Consecintele vor fi generalizate si le vom suporta cu totii

Ziare.

com

Cazul este inca plin de chestiuni neclare, incepand cu situatia fetei. Pana acum, nimeni nu poate confirma ca e decedata sau pur si simplu este prizoniera unor traficanti. Suspectul Gh. Dinca a fost, de altfel, arestat pentru viol si trafic de minori, nu pentru omor. Si ce s-a intamplat in noaptea aceea in fata casei e neclar. Politia pretinde ca nu a putut intra pentru ca s-a opus procurorul de caz, Asociatia procurorilor AMASP face filmul evenimentelor si arata negru pe alb ca nu s-a intrat pentru caTotdata, a fost infirmata si legenda cu tipetele care se auzeau dupa poarta si cu telefoanele disperate date de vecini. N-au existat. Cel mai probabil, fata a fost ucisa sau mutata cu mult timp inainte de ora 3, poate chiar dupa apelurile la 112, si atunci1. Primele acuzatii, tintite cu scop clar, s-au dus catre STS, care ar fi ratat localizarea si ar fi dat trei adrese gresite (nu in Muntii Apuseni, asta a fost alta manipulare, ci in apropiere) . In momentul vorbirii, conform Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale pentru Comunicatii nr. 1.023/2008,Cu aplicarea acestui ordin a fost stins infringementul deschis impotriva Romaniei de CE, pentru ca inainte de el, nicio localizare nu era posibila.Ca s-a tot negociat cu operatorii de telefonie o ridicare a preciziei nivelului de localizare, dar care ar prespune investitii din partea operatorilor, e o discutie care trebuie aprofundata. De ce li se prelungesc licentele fara sa faca aceste investitii probabil ca este urmatoarea intrebare care ar trebui pusa. Asa cum trebuie discutat despre modifcari legislative urgente pentru schimbarea regulilor de localizare, asa cum trebuie discutat despre modernizarea echipamentelor.Dar in acest moment, vorbim despre o localizare la nivel de perimetru si ea nu a fost gresita in cazul Caracal, a aparut, ca in toate cazurile, automat pe ecranele celor implicati intr-o operatiune prin 112. Deci politia a aflat automat din ce zona este apelul. De acolo insa incepe o alta poveste.L-am intrebat pe procurorul Alexandru Codreanu, cu mare experienta de criminalist, cum trebuia lucrat.Acum,Multi intreaba cum de nu s-a reusit localizarea la accidentul din Apuseni, daca sistemul functiona bine inainte de Decizia CCR? Pentru ca aceste echipamente speciale au fost deplasate catre Apuseni, ele nestand in mod obisnuit in varf de munte. Si pana sa le suie acolo cumva, avionul a fost gasit.A fost o decizie pe care o consider si acum motivata strict de interesele penalilor din politica si am avertizat de atunci ca nu va ramane fara consecinte.Aici nu e vorba de cresterea puterii serviciilor, cum incep unii sa-si smulga parul din cap, preferand situatia actuala. Decizia CCR e ireversibila. Este vorba de a gandi un sistem care sa ia locul in mod eficient celui care a fost distrus de CCR.Si daca e adevarat ca Alexandra a sunat de pe telefonul lui Dinca, unul cu cartela pre-pay, avem un motiv in plus sa multumim si CCR si militantilor pentru ca in Romania cartela pre-pay nu se cumpara cu document de identiate.2. Localizarea se putea face nu doar tehnic. Fata a dat niste detalii in discutiile cu operatorii de la 112. Nu asa de multe pe cate se zvonea, dar utilizabile:Deci politia din Caracal ar fi avut doua elemente certe: ca intr-un anumit perimetru e in curs o rapire cu viol si ca existe niste indicii pentru locul concret.Suspectul Gh. Dinca nu a iesit de nicaieri. Avea deja un dosar la DIICOT, toata lumea stia ca face taximetrie la negru, ca ar fi fost chiar caraus pentru interlopi. Nu e admisibil ca politia dintr-o localitate relativ mica sa nu stie lucruri esentiale. Ce se intampla cu institutia politistului de proximitate, care tocmai la lucrurile acestea era atent?Dar sa nu ne miram,Deprofesionalizarea era o consecinta logica (asta se va intampla si in justitie, daca de la 1 ianuarie va intra in vigoare pensionarea dupa 20 de ani fara conditie de varsta) . Pe langa asta sunt si prost dotati, cu sefi prost alesi, numai pe criterii politice. Asa arata politia lui Carmen Dan si a lui Nicolae Moga.3. Nu e clar daca procurorul de caz s-a opus sau nu intrarii in casa la ora 3, cand a venit mandatul de perchezitie. Dar sa zicem ca s-a opus. A gresit? Daca ne uitam dinspre viitor spre trecut pare ca da. Dar daca ne punem in papucii lui la ora 3 dimineata in fata portii?De-abia a fost cazul Piturca, in oglinda.Sorina era sechestrata si terorizata de familia Saramat. Acum evolueaza superb in SUA. Primesc zilnic poze si filme de la parintii ei, nu am drept sa le public, dar fetita infloreste, ii stralucesc ochii la mare, la antrenamentul de gimnastica, la lectii de pian, in piscina. Daca Maria Piturca nu o lua de acolo, poate si acum statea la Baia de Arama si auzea povesti despre ambulanta neagra.Dar Maria Piturca e anchetata de SS care vrea sa o termine, e demonizata de presa. Si poate plati scump salvarea Sorinei. Cand de-abia ai avut acest exemplu, e foarte greu sa iti mai asumi riscuri cu inima usoara. Mai ales cand esti un procuror de judecatorie, deci de la cel mai mic nivel.Deci Piturca e anchetata pentru ca a intervenit, iar procurorul de la Caracal pentru ca nu a intervenit.De ce nu a fost acolo un procuror cu meciuri multe si grele in picioare? Poate ca un om cu experienta ar fi incercat o alta strategie, poate batea la usa si incerca sa obtina acordul suspectului pentru perchezitie, in discutie isi dadea seama daca are sau nu motive sa forteze. Dar, repet, pentru asta trebuie un anumit nivel de experienta si de maiestrie profesionala.De ce nu se intampla toate acestea a explicat tot procurorul Alexandru Codreanu:In plus, daca medicii au asigurare de mal-praxis,. Si cum raspunderea magistratilor s-a modificat si procurorii sunt buni de plata, orice decizie la limita, cum ar fi fost intrarea in afara orelor de perchezitii, inseamna un risc personal.Clasa politica si o buna parte din presa sunt lamentabile. PSD si Antena 3 au gasit prilejul perfect sa sara la gatul STS, care trebuie anihilat in perspectiva alegerilor. Dna Dancila face demiteri ritualice si se joaca de-a referendumul care nu e de competenta sa. Institutiile isi paseaza responsabilitatea, insa nimeni nu pune punctul pe i.