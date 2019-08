Demisie la varf in Directia Copilului Galati, dupa afirmatia ca fata plina de sange nu a fost violata

Ziare.

Potrivit presedintelui CJ Galati, Costel Fotea, Groza si-a dat demisia, marti dimineata, dupa circa 8-9 ani cat s-a aflat in aceasta functie."Am cerut demisia directorului general adjunct de la DGASPC pentru acele declaratii, nu e posibil ca un director de la Protectia Copilului sa faca asemenea declaratii. E inacceptabil.Totodata, am trimis inca de ieri, am semnat un ordin pentru o comisie de ancheta la DGASPC, sa vedem ce s-a intamplat acolo. In urma solicitarii, dimineata si-a dat demisia", a declarat Fotea.Presedintele CJ Galati a spus ca declaratiile lui Groza sunt "inacceptabile, mai ales ca a fost vorba despre un minor"."Ancheta nu vizeaza anumite persoane, ci daca s-a respectat modul si procedura, cum a plecat, daca a plecat cu bilet de voie, daca putea lua acest bilet de voie si celelalte chestiuni de functionare. Vizeaza modul cum a functionat, iar daca nu a functionat bine care sunt persoanele responsabile de aceste disfunctionalitati", a mai spus Fotea.Doi politisti de la IPJ Galati sunt vizati de o ancheta interna dupa aparitia unor imagini in care asista pasiv la momentul aparitiei unei fete de 14 ani, plina de sange, pe o strada din oras.Reprezentantii Politiei Judetene Galati anuntau ca masurile impotriva celor doi politisti pot fi de la mustrare pana la destituirea din Politie.Totodata, politistii au intocmit dosar penal pentru intretinere de relatii sexuale cu un minor, fara a avea deocamdata certa informatia ca fata, care provine dintr-un centru de plasament, a fost violata.Directorul adjunct al DGASPC Galati, Ciprian Groza, spunea ca fata de 14 ani nu ar fi fost victima unui viol si ca ea a afirmat ca ar fi intretinut de buna voie relatii sexuale cu un baiat de 15 ani, pe care l-a numit prietenul sau.Adolescentul banuit ca a avut relatii sexuale cu fata de 14 ani a fost gasit de politisti, el fiind dus la Parchet pentru audieri . Marti, Politia Judeteana Galati a transmis ca ancheta continua cu baiatul in stare de libertate si ca nu s-au primit inca rezultatele oficiale ale raportului de expertiza medico-legala.Ministrul interimar de Interne, Mihai Fifor, a anuntat, luni, ca s-au dispus verificari la Sectia 1 Politie din Galati , fiind vizati cei doi politisti acuzati ca nu au acordat ajutor fetei de 14 ani violate, dar si seful sectiei. "Va asigur ca dupa aceasta cercetare vor fi luate cele mai aspre masuri", a transmis ministrul.Afla si cum au fost pedepsiti politistii care nu au intervenit in cazul fetei gasita plina de sange in Galati