Exclusiv Filmul contracronometru al salvarii Sorinei si abuzul de pe aeroport. "Argo" din Romania iraniana

Cand intra in zona speciala dedicata "suspectilor", Gabriel Sacarin vede pe ecranul unui computer o foaie A4 pe care scrie ca din ordinul procurorului general Sorina Sacarin nu poate parasi tara.

Foto: Arhiva personala

Daca nu se suiau in primul avion, efectiv unde au vazut cu ochii, si ar fi asteptat urmatorul Turkish Airlines, dupa cum le-a sugerat Politia de Frontiera, SS ar fi avut timp sa emita duminica mandat de aducere pentru Ramona Sacarin direct de pe aeroport. Nu au avut insa timpul necesar.

Familia se numeste Sacarin, cetateni americani, iar copilul lor este Sorina Sacarin, fetita pe care au adoptat-o printr-o hotarare definitiva reconfirmata printr-o respingere tot definitiva a unei cereri de revizuire. Din start verificarea aceasta este ciudata, cat timp impotriva copilului si a parintilor sai nu exista nicio masura restrictiva in vigoare, niciun consemn.Existenta consemnului este imediat semnalata de sistemul informatic in momentul scanarii pasaportului. Asa cum sistemul detecteaza instantaneu un pasaport fals, ceea ce in mod evident nu putea fi cazul avand in vedere ca pasaportul fetitei fusese eliberat, cu greu, de Directia Pasapoarte Dolj cu numai doua zile inainte. Deci faptul ca oamenii erau in regula din punct de vedere legal se putea depista in cateva secunde.Gabriel Sacarin nu reuseste sa vada detaliile si nu ii sunt aratate desi este reprezentantul legal al copilului. Ordinul nu putea fi, desigur, unul procedural, avand in vedere ca interzicerea parasarii tarii este o masura preventiva, parte dintr-un control judiciar care nu poate fi impus decat printr-o ordonanta care sa fie comunicata celor in cauza si care sa poata fi atacata in instanta.Zeci de minute de parlamentari, Gabriel Sacarin anunta autoritatile de contact americane despre acest nou abuz la care este suspus. In tot acest timp nimeni nu ii indica niciun motiv de amanare, nicio neregula, nicio problema concreta, ci doar refuzul de a permite copilului, cu acte in regula, sa treaca de granita. Avionul Turkish amana cateva minute decolarea in asteptarea celor trei pasageri, dupa care pleaca fara ei.Familia Sacarin decide sa nu mai treaca frontiera inapoi, desi, deodata suspect de amabili, politistii de frontiera le ofera rezervari pentru avionul Turkish Airlines de duminica seara inapoi.Se intoarce doar Gabriel Sacarin care cumpara bilete pentru primul avion la singurul ghiseu deschis la ora aceea - Tarom , cu destinatia Frankfurt. Bilete foarte scumpe fiind luate in ultima clipa. Dupa cum biletele Turkish catre SUA sunt pierdute.Nu exista insa niciun dubiu: se suie in avion cu o emotie insa, aberanta probabil in mod normal, dar adaptata situatiei: avionul Tarom e teritoriu national si nimeni nu putea garanta ca ordinul procurorului general, despre care citise Gabriel Sacarin, nu se va reactiva cumva pentru a nu le permite debarcarea in Frankurt.Sorina a zambit in prima poza pe pamant american.Si pentru a nu pune in pericol suplimentar acesti oameni am ales sa nu dau stirea plecarii pana cand ei nu au ajuns pe teritoriu american.Atat doar ca din filmul "Romania iraniana 2019" a lipsit echipa de comando CIA (serviciile secrete fiind doar in minti deranjate sau scenarii de manipulare) .Aceea care s-a mobilizat in favoarea familiei asistentei maternale a Sorinei, Saramat, pentru a-si apara fiecare banii proprii. Adica: copil luat in plasament cu salariu de stat, pe care nu-l adopta pentru ca e sursa de venit si il fac neadoptabil prin toate metodele, inclusiv prin terorizarea copilului cu povesti despre toate relele pe care le va suferi de la adoptatori care trebuie alungati de refuzul obstinat al minorului convins ca acestia ii vor aduce numai nenorocire, poate chiar moartea.Nu degeaba, atunci cand Sorina a fost ridicata din casa asistentei maternale, un intreg cor isteric de adulti urla, potrivit Ramonei Sacarin: "omorati-o, mai bine". Ceea ce sigur ca a provocat o reactie disperata pe masura a copilului.Acum, Sorina Sacarin este cetatean american, statut capatat automat la intrarea in SUA, fiind copil adoptat de cetateni americani. Se afla deci sub protectia autoritatilor americane.CaAm cerut deja explicatii in aceasta privinta si de la procurorul general, al carui ordin era mentionat in hartia vazuta de Gabriel Sacarin, si de la Politia de Frontiera. Politia de Frontiera a dat un comunicat public in care recunoaste ca oamenii au pierdut avionul din cauza verificarilor , dar lasa de inteles ca totul a fost in regula.Ceea ce s-a intamplat duminica pe Aeroportul Henri Coanda este doardin partea procurorului general Bogdan Licu, care a declansat cereri de revizuire si de ordonanta presedintiala, fara niciun temei legal si nicio fundamentare (exista suspiciuni ca ele nu au fost redactate de serviciul judicar din ICCJ care, dupa unele surse, nu-si asuma documentele pe care le considera foarte slabe si vadit hartuitoare),Adicafara ca parintilor Sorinei sa le fie comunicata durata si temeiul masurii restrictive si, mai ales, fara ca aceasta sa o poata ataca in instanta. Am scris pe larg despre acest abuz.Povestea cu suspciunile privind valabilitata pasaportul a fost in cel mai bun caz o minciuna, daca nu crasa incompetenta. Pasaportul simplu temporar pentru copil poate fi eliberat fara ca acesta sa fie prezent la Directia pasapoarte, doar in baza actelor si a pozei adusa de parinti. Daca nu s-ar putea, ce facem cu un copil nedeplasabil din cauza unei boli grave si care trebuie dus la un spital din strainatate? Cum ar putea primi pasaport? Despre aceste conditii scrie si pe site-ul Directiei pasapoarte. De fapt, episodul de duminica a stricat un plan de blocare a familei Sacarin. Desi SS pretindea inca de miercurea trecuta ca a trimis pasaportul Sorinei inapoi la Directia pasapoarte Craiova, aceasta nu l-a eliberat decat vineri dupa ora 12:00.Pana luni a existat, se pare, acel ordin misterios al procurorului general rasturnat totusi in momentul in care Gabriel Sacarin a dat semne ca nu cedeaza, dar suficient cat sa piarda avionul.